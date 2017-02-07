النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقيق شهيد الوطن "سعد الجهني": فخورون بما قدمه في سبيل حماية الوطن ومقدساته

​كشف عن آخر اتصال أجراه معهم قبل استشهاده.. ولديه ابن في الثالثة من عمره

روى شقيق شهيد الوطن، العريف "سعد حمدان محمد المحياوي الجهني"، من منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن في الحد الجنوبي؛ جزءًا من حياة الشهيد؛ حيث بين أن آخر اتصال أجراه معهم قبل وفاته يوم أمس الاثنين.

وقال "سليمان حمدان الجهني -شقيق الشهيد- لـ"سبق": "شقيقي سعد -رحمه الله- يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، والتحق بالسلك العسكري منذ عدة سنوات، وأكمل نصف دينه قبل نحو خمس سنوات، وأنجب ولداً "سعود" يبلغ من العمر حالياً
ثلاث سنوات".

وأضاف: "أجرى الشهيد يوم أمس اتصالاً بِنَا يطمئننا على حاله، وأبلغنا أنه وزملاءه ماضون في الذود عن حدود الوطن"، مشيراً إلى أنهم أبلغوا في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاده مقبلاً غير مدبر، مؤكداً أنهم فخورون بما قدمه ابنهم في سبيل حماية الوطن ومقدساته.

وكان قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، "اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني"، ومساعده اللواء بحري "بشير البلوي"، ومدير العلاقات والمراسم "العميد شبنان مبارك القرني"، ورئيس مركز الجابرية بينبع النخل "سلامة عيد الرفاعي"، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية، وجموع من المواطنين؛ شيعوا عصر اليوم جثمان الشهيد.

يشار إلى أن شهيد الوطن العريف "سعد حمدان المحياوي الجهني" ضمن زملائه في الحد الجنوبي، كان يدافع عن أرض الوطن، عندما تعرضوا لمقذوف معادٍ نتج عنه استشهاده مع زميل آخر له في قطاع الطوال بالحد الجنوبي.

وسطر أحد أبناء قبيلة الشهيد الشاعر "فهد سلمي الجهني" أبياتاً شعرية بعد استشهاد ابن عمه متفاخراً بما مقدمه، قال فيها:

من رأس رضوى لا تهامة على الحد
ابن المحايا قال رضوى تهامه
من دونها لأجل الوطن يارد العد
عد الشهادة والفخر والشهامة
بطل جهينة وارث المجد من جد
نسل الصحابة وارثين الزعامة
روحه فدا لك يا وطن درع وتصد
هجمات من حاول يثوّر سهامه
واليوم "ابن حمدان" مثل الصقر هد
على العدو ما يلحقونا ملامة
ما هم لنا خصم ولا هم لنا ند
أسيادهم نبقى ليوم القيامة
أقسم برب اللي نكبهم على سد
مأرب لنطحنهم وتبقى علامه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شقيق شهيد الوطن "سعد الجهني": فخورون بما قدمه في سبيل حماية الوطن ومقدساته
سبق

روى شقيق شهيد الوطن، العريف "سعد حمدان محمد المحياوي الجهني"، من منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن في الحد الجنوبي؛ جزءًا من حياة الشهيد؛ حيث بين أن آخر اتصال أجراه معهم قبل وفاته يوم أمس الاثنين.

وقال "سليمان حمدان الجهني -شقيق الشهيد- لـ"سبق": "شقيقي سعد -رحمه الله- يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، والتحق بالسلك العسكري منذ عدة سنوات، وأكمل نصف دينه قبل نحو خمس سنوات، وأنجب ولداً "سعود" يبلغ من العمر حالياً
ثلاث سنوات".

وأضاف: "أجرى الشهيد يوم أمس اتصالاً بِنَا يطمئننا على حاله، وأبلغنا أنه وزملاءه ماضون في الذود عن حدود الوطن"، مشيراً إلى أنهم أبلغوا في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاده مقبلاً غير مدبر، مؤكداً أنهم فخورون بما قدمه ابنهم في سبيل حماية الوطن ومقدساته.

وكان قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، "اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني"، ومساعده اللواء بحري "بشير البلوي"، ومدير العلاقات والمراسم "العميد شبنان مبارك القرني"، ورئيس مركز الجابرية بينبع النخل "سلامة عيد الرفاعي"، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية، وجموع من المواطنين؛ شيعوا عصر اليوم جثمان الشهيد.

يشار إلى أن شهيد الوطن العريف "سعد حمدان المحياوي الجهني" ضمن زملائه في الحد الجنوبي، كان يدافع عن أرض الوطن، عندما تعرضوا لمقذوف معادٍ نتج عنه استشهاده مع زميل آخر له في قطاع الطوال بالحد الجنوبي.

وسطر أحد أبناء قبيلة الشهيد الشاعر "فهد سلمي الجهني" أبياتاً شعرية بعد استشهاد ابن عمه متفاخراً بما مقدمه، قال فيها:

من رأس رضوى لا تهامة على الحد
ابن المحايا قال رضوى تهامه
من دونها لأجل الوطن يارد العد
عد الشهادة والفخر والشهامة
بطل جهينة وارث المجد من جد
نسل الصحابة وارثين الزعامة
روحه فدا لك يا وطن درع وتصد
هجمات من حاول يثوّر سهامه
واليوم "ابن حمدان" مثل الصقر هد
على العدو ما يلحقونا ملامة
ما هم لنا خصم ولا هم لنا ند
أسيادهم نبقى ليوم القيامة
أقسم برب اللي نكبهم على سد
مأرب لنطحنهم وتبقى علامه.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:37 PM
​كشف عن آخر اتصال أجراه معهم قبل استشهاده.. ولديه ابن في الثالثة من عمره

شقيق شهيد الوطن "سعد الجهني": فخورون بما قدمه في سبيل حماية الوطن ومقدساته

A A A
ياسر العتيبي - ينبع
9
18,345

روى شقيق شهيد الوطن، العريف "سعد حمدان محمد المحياوي الجهني"، من منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن في الحد الجنوبي؛ جزءًا من حياة الشهيد؛ حيث بين أن آخر اتصال أجراه معهم قبل وفاته يوم أمس الاثنين.

وقال "سليمان حمدان الجهني -شقيق الشهيد- لـ"سبق": "شقيقي سعد -رحمه الله- يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً، والتحق بالسلك العسكري منذ عدة سنوات، وأكمل نصف دينه قبل نحو خمس سنوات، وأنجب ولداً "سعود" يبلغ من العمر حالياً
ثلاث سنوات".

وأضاف: "أجرى الشهيد يوم أمس اتصالاً بِنَا يطمئننا على حاله، وأبلغنا أنه وزملاءه ماضون في الذود عن حدود الوطن"، مشيراً إلى أنهم أبلغوا في وقت متأخر من مساء أمس باستشهاده مقبلاً غير مدبر، مؤكداً أنهم فخورون بما قدمه ابنهم في سبيل حماية الوطن ومقدساته.

وكان قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، "اللواء أحمد عبدالله الصيدلاني"، ومساعده اللواء بحري "بشير البلوي"، ومدير العلاقات والمراسم "العميد شبنان مبارك القرني"، ورئيس مركز الجابرية بينبع النخل "سلامة عيد الرفاعي"، وعدد من ضباط وأفراد الجهات العسكرية، وجموع من المواطنين؛ شيعوا عصر اليوم جثمان الشهيد.

يشار إلى أن شهيد الوطن العريف "سعد حمدان المحياوي الجهني" ضمن زملائه في الحد الجنوبي، كان يدافع عن أرض الوطن، عندما تعرضوا لمقذوف معادٍ نتج عنه استشهاده مع زميل آخر له في قطاع الطوال بالحد الجنوبي.

وسطر أحد أبناء قبيلة الشهيد الشاعر "فهد سلمي الجهني" أبياتاً شعرية بعد استشهاد ابن عمه متفاخراً بما مقدمه، قال فيها:

من رأس رضوى لا تهامة على الحد
ابن المحايا قال رضوى تهامه
من دونها لأجل الوطن يارد العد
عد الشهادة والفخر والشهامة
بطل جهينة وارث المجد من جد
نسل الصحابة وارثين الزعامة
روحه فدا لك يا وطن درع وتصد
هجمات من حاول يثوّر سهامه
واليوم "ابن حمدان" مثل الصقر هد
على العدو ما يلحقونا ملامة
ما هم لنا خصم ولا هم لنا ند
أسيادهم نبقى ليوم القيامة
أقسم برب اللي نكبهم على سد
مأرب لنطحنهم وتبقى علامه.

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,876
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة