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شكاوى من صعوبة الدخول على "طاقات".. و"هدف" يوضح: تحديث تطويري

​"أبا الخيل": يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات

تصاعدت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية شكاوى عدد من مستفيدي البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، مؤكدين صعوبة الدخول إليها بسبب استحداث رموز ترسل على هواتف المستخدمين، مشيرين إلى أن بعض تلك الرموز لا تعمل.

ونقلت "سبق" في وقت سابق اليوم الشكوى للمسؤولين، فيما أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه أطلق صباح أمس الجمعة عدداً من التحديثات التطويرية على بوابة (طاقات)؛ بهدف رفع مستوى الأمان والخصوصية لحسابات كافة عملاء الصندوق المسجلين في البوابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق (هدف) خالد أبا الخيل، أن التحديثات التقنية الجديدة التي أطلقها الصندوق أمس، جاءت ضمن الخطوات التي يعمل عليها (هدف) بشكل مستمر، لتطوير أداء البوابة، والتركيز على دقة البيانات الخاصة بكافة العملاء المسجلين.

وأضاف أن التحديث الجديد يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات، حيث يتضمن ميزة أمنية تتطلب من جميع العملاء تلقي رمز الدخول على هاتف الجوال المسجل لدى النظام، ليتمكن حينها من تسجيل الدخول بنجاح.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شكاوى من صعوبة الدخول على "طاقات".. و"هدف" يوضح: تحديث تطويري
سبق

تصاعدت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية شكاوى عدد من مستفيدي البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، مؤكدين صعوبة الدخول إليها بسبب استحداث رموز ترسل على هواتف المستخدمين، مشيرين إلى أن بعض تلك الرموز لا تعمل.

ونقلت "سبق" في وقت سابق اليوم الشكوى للمسؤولين، فيما أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه أطلق صباح أمس الجمعة عدداً من التحديثات التطويرية على بوابة (طاقات)؛ بهدف رفع مستوى الأمان والخصوصية لحسابات كافة عملاء الصندوق المسجلين في البوابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق (هدف) خالد أبا الخيل، أن التحديثات التقنية الجديدة التي أطلقها الصندوق أمس، جاءت ضمن الخطوات التي يعمل عليها (هدف) بشكل مستمر، لتطوير أداء البوابة، والتركيز على دقة البيانات الخاصة بكافة العملاء المسجلين.

وأضاف أن التحديث الجديد يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات، حيث يتضمن ميزة أمنية تتطلب من جميع العملاء تلقي رمز الدخول على هاتف الجوال المسجل لدى النظام، ليتمكن حينها من تسجيل الدخول بنجاح.
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
06:31 PM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
07:55 AM
​"أبا الخيل": يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات

شكاوى من صعوبة الدخول على "طاقات".. و"هدف" يوضح: تحديث تطويري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
11,288

تصاعدت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية شكاوى عدد من مستفيدي البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، مؤكدين صعوبة الدخول إليها بسبب استحداث رموز ترسل على هواتف المستخدمين، مشيرين إلى أن بعض تلك الرموز لا تعمل.

ونقلت "سبق" في وقت سابق اليوم الشكوى للمسؤولين، فيما أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه أطلق صباح أمس الجمعة عدداً من التحديثات التطويرية على بوابة (طاقات)؛ بهدف رفع مستوى الأمان والخصوصية لحسابات كافة عملاء الصندوق المسجلين في البوابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق (هدف) خالد أبا الخيل، أن التحديثات التقنية الجديدة التي أطلقها الصندوق أمس، جاءت ضمن الخطوات التي يعمل عليها (هدف) بشكل مستمر، لتطوير أداء البوابة، والتركيز على دقة البيانات الخاصة بكافة العملاء المسجلين.

وأضاف أن التحديث الجديد يأتي متطابقاً مع أفضل ممارسات ومعايير أمن المعلومات، حيث يتضمن ميزة أمنية تتطلب من جميع العملاء تلقي رمز الدخول على هاتف الجوال المسجل لدى النظام، ليتمكن حينها من تسجيل الدخول بنجاح.
 

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