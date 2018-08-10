صاعقة رعدية تقتل طفلاً بـ"محايل" .. تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة

الدفاع المدني يحذر من البقاء بالعراء والأماكن المكشوفة وقت الأمطار

قتلت صاعقة رعدية، عصر اليوم، طفلاً في السابعة من عمره على طريق مركز "حبطن" غرب محايل.

وفي الوقت الذي تم إدخال الجثة ثلاجة مستشفى محايل إلى حين انتهاء الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات وفق مصدر مسؤول مطلع، حذر الدفاع المدني من البقاء في العراء والأماكن المكشوفة وقت هطول الأمطار، وما يصاحبها من صواعق.

وكانت محافظة محايل وبعض المراكز التابعة لها قد شهدت عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة، صاحبها صواعق رعدية، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.