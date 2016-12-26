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صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً

أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة ل‏طاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:

‏ساحة: محمد الهويش
‏فهد العمري
‏هشام الرفاعي
‏عبدالرحمن المالكي
‏⁧‫وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً
سبق

أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة ل‏طاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:

‏ساحة: محمد الهويش
‏فهد العمري
‏هشام الرفاعي
‏عبدالرحمن المالكي
‏⁧‫وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:23 PM

صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً

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أحمد سرور - الرياض
1
506

أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة ل‏طاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:

‏ساحة: محمد الهويش
‏فهد العمري
‏هشام الرفاعي
‏عبدالرحمن المالكي
‏⁧‫وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.

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