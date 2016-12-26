صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً
أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة لطاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:
ساحة: محمد الهويش
فهد العمري
هشام الرفاعي
عبدالرحمن المالكي
وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.
صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً
أحمد سرور
سبق
2016-12-26
أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة لطاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:
ساحة: محمد الهويش
فهد العمري
هشام الرفاعي
عبدالرحمن المالكي
وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:23 PM
صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً
أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة لطاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:
ساحة: محمد الهويش
فهد العمري
هشام الرفاعي
عبدالرحمن المالكي
وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.