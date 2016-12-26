صافرة "الهويش" تقود مواجهة الاتحاد والأهلي في كأس ولي العهد .. غداً

أَسندت لجنة الحكام مواجهة الاتحاد والأهلي غداً الثلاثاء، التي يحتضنها ملعب الجوهرة في جدة ل‏طاقم سعودي دولي للقاء نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، وهم:

‏ساحة: محمد الهويش

‏فهد العمري

‏هشام الرفاعي

‏عبدالرحمن المالكي

‏⁧‫وسيواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الليلة التي ستجمع الهلال ونظيره النصر.