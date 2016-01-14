صالون ركن الحجاز بجدة يكرم الزميل سلامة الزيد

كرم صالون ركن الحجاز للفن والثقافة مساء أمس الجمعة الزميل الإعلامي سلامة الزيد، المدير العام لإذاعات جدة السابق وكبير المذيعين، الذي قدّم عبر مسيرة إعلامية طويلة، مرئية ومسموعة ومقروءة، الكثير لوطنه وللإنسان السعودي.



وحظي برنامج صوتك بشرف رعاية ومتابعة القيادة الرشيدة. والزيد من العلامات غير المسبوقة إعلاميًّا، ورأس تحرير مجلة التلفزيون، وأشرف على ملاحق صحفية، إضافة إلى تجربته الشعرية.



وكان اللواء الركن طلال ملائكة قد وجّه الدعوة للوسط الإعلامي والثقافي. كما يتم تكريم القنصل الفرنسي، الذي يضيف حضورًا دبلوماسيًّا للمناسبة.

