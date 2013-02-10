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صبيا.. إغلاق معمل توزيع مياه عُثر فيه على أختام يدوية للصلاحية

ضبطت استكرات عليها رقم ترخيص غير مبيّن عليه اسم الجهة المرخّصة

 أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية صبيا، خلال جولتها الرقابية صباح يوم الأربعاء، معملاً للمياه في قرية أبو السلع يقوم بتوزيع المياه، وعلى عبوات استكرات مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة، وكذلك وجود أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور الشماخي قائلاً: إنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً قامت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أثناء جولتها الميدانية، بغلق المعمل؛ لكونه لا يتقيد بالأنظمة والتعليمات، ولعدم وجود رخصة نشاط وعدم وجود شهادات صحية للعمالة.

ولفت "الشماخي" إلى أنه تم العثور على أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة، وأكد أن الفرقة قد ضبطت (استكرات) مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة توضع على عبوات المياه قبل التوزيع، وقد قامت الفرقة الرقابية بتحرير محضر بذلك، وتم غلق المنشأة؛ لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

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صبيا.. إغلاق معمل توزيع مياه عُثر فيه على أختام يدوية للصلاحية
سبق

 أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية صبيا، خلال جولتها الرقابية صباح يوم الأربعاء، معملاً للمياه في قرية أبو السلع يقوم بتوزيع المياه، وعلى عبوات استكرات مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة، وكذلك وجود أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور الشماخي قائلاً: إنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً قامت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أثناء جولتها الميدانية، بغلق المعمل؛ لكونه لا يتقيد بالأنظمة والتعليمات، ولعدم وجود رخصة نشاط وعدم وجود شهادات صحية للعمالة.

ولفت "الشماخي" إلى أنه تم العثور على أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة، وأكد أن الفرقة قد ضبطت (استكرات) مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة توضع على عبوات المياه قبل التوزيع، وقد قامت الفرقة الرقابية بتحرير محضر بذلك، وتم غلق المنشأة؛ لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:35 AM
ضبطت استكرات عليها رقم ترخيص غير مبيّن عليه اسم الجهة المرخّصة

صبيا.. إغلاق معمل توزيع مياه عُثر فيه على أختام يدوية للصلاحية

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فهد كاملي - جازان
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 أغلقت فرقة صحة البيئة ببلدية صبيا، خلال جولتها الرقابية صباح يوم الأربعاء، معملاً للمياه في قرية أبو السلع يقوم بتوزيع المياه، وعلى عبوات استكرات مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة، وكذلك وجود أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور الشماخي قائلاً: إنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً قامت فرقة البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أثناء جولتها الميدانية، بغلق المعمل؛ لكونه لا يتقيد بالأنظمة والتعليمات، ولعدم وجود رخصة نشاط وعدم وجود شهادات صحية للعمالة.

ولفت "الشماخي" إلى أنه تم العثور على أختام يدوية لتحديد تاريخ الصلاحية دون الرجوع للجهات المختصة، وأكد أن الفرقة قد ضبطت (استكرات) مكتوب عليها رقم ترخيص غير مبين عليه اسم الجهة المرخصة توضع على عبوات المياه قبل التوزيع، وقد قامت الفرقة الرقابية بتحرير محضر بذلك، وتم غلق المنشأة؛ لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.

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