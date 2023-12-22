"صحة الحرس" تنظم لقاء مستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

للعام الخامس على التوالي بمشاركة نخبة من المتخصصين

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني غداً اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.



ويهدف اللقاء المعتمد بثمان ساعات علمية من هيئة التخصصات الطبية إلى تعريف الحضور على أحدث المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتبادل الخبرات مع المتحدثين والمشاركين.



ويشتمل اللقاء والذي يقام لعامه الخامس على التوالي ، على مجموعة من المحاضرات تغطي كافة فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والاجهزة الطبية وصيانتها ، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة ، وعلاقة أطباء الاشعة ومختصي الفحص والتحديات الممكنة.



وستطرق المحاضرات إلى أبرز المستجدات في تصوير الأطفال وامراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير ، بالإضافة لتأثير التعليم المستمر والابحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية .



ويلقي المحاضرات نخبة من الاستشاريين واخصائيين واخصائيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل و خارج المملكة ، وبمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية .



إلى هذا سيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لأخصائي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى وداخل الاقسام المختلفة في المجال الطبي.