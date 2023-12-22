النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
خُصص له 25 ملياراً وأولى الدفعات بعد أشهر قليلة ويشمل شرائح عديدة

السعودية تطلق أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين.. التسجيل بعد 5 أسابيع

"صحة الحرس" تنظم لقاء مستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

للعام الخامس على التوالي بمشاركة نخبة من المتخصصين

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني غداً اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

ويهدف اللقاء المعتمد بثمان ساعات علمية من هيئة التخصصات الطبية إلى تعريف الحضور على أحدث المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتبادل  الخبرات مع المتحدثين والمشاركين.

ويشتمل اللقاء والذي يقام لعامه الخامس على التوالي ، على مجموعة من المحاضرات تغطي كافة فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والاجهزة الطبية وصيانتها ، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة ، وعلاقة أطباء الاشعة ومختصي الفحص والتحديات الممكنة.

وستطرق المحاضرات إلى أبرز المستجدات في تصوير الأطفال وامراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير ، بالإضافة لتأثير التعليم المستمر والابحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية .

ويلقي المحاضرات نخبة من الاستشاريين واخصائيين واخصائيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل و خارج المملكة ، وبمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية .

 إلى هذا سيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لأخصائي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى وداخل الاقسام المختلفة في المجال الطبي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة الحرس" تنظم لقاء مستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية
سبق

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني غداً اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

ويهدف اللقاء المعتمد بثمان ساعات علمية من هيئة التخصصات الطبية إلى تعريف الحضور على أحدث المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتبادل  الخبرات مع المتحدثين والمشاركين.

ويشتمل اللقاء والذي يقام لعامه الخامس على التوالي ، على مجموعة من المحاضرات تغطي كافة فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والاجهزة الطبية وصيانتها ، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة ، وعلاقة أطباء الاشعة ومختصي الفحص والتحديات الممكنة.

وستطرق المحاضرات إلى أبرز المستجدات في تصوير الأطفال وامراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير ، بالإضافة لتأثير التعليم المستمر والابحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية .

ويلقي المحاضرات نخبة من الاستشاريين واخصائيين واخصائيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل و خارج المملكة ، وبمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية .

 إلى هذا سيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لأخصائي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى وداخل الاقسام المختلفة في المجال الطبي.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
06:37 PM
للعام الخامس على التوالي بمشاركة نخبة من المتخصصين

"صحة الحرس" تنظم لقاء مستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
381

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني غداً اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وذلك تحت رعاية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

ويهدف اللقاء المعتمد بثمان ساعات علمية من هيئة التخصصات الطبية إلى تعريف الحضور على أحدث المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتبادل  الخبرات مع المتحدثين والمشاركين.

ويشتمل اللقاء والذي يقام لعامه الخامس على التوالي ، على مجموعة من المحاضرات تغطي كافة فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والاجهزة الطبية وصيانتها ، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة ، وعلاقة أطباء الاشعة ومختصي الفحص والتحديات الممكنة.

وستطرق المحاضرات إلى أبرز المستجدات في تصوير الأطفال وامراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير ، بالإضافة لتأثير التعليم المستمر والابحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية .

ويلقي المحاضرات نخبة من الاستشاريين واخصائيين واخصائيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل و خارج المملكة ، وبمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية .

 إلى هذا سيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لأخصائي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى وداخل الاقسام المختلفة في المجال الطبي.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,884
1200

1200

17 ديسمبر
5,356
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,737
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,071

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة