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"صحة الحفر" تجتذب أكثر من 8 آلاف مراجع بمهرجان "الربيع والتراث"

خلال الأسبوع الأول.. عيادات متنوعة ومتخصصة وتوزيع 2377 حقيبة توعوية

حرصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، تطبيقاً لسياسة المملكة في الاهتمام بالقطاع الصحي ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، على المشاركة الفعالة في مهرجان الربيع والتراث بالمحافظة؛ حيث تم تخصيص ركن خاص بالصحة يشمل العديد من العيادات والتخصصات، يأتي من ضمنها: بنك الدم، وعيادة الأطفال، وعيادة الأسنان، والجلدية، ومكافحة التدخين، وكذلك عيادة العيون، والعيادات العامة، التي تشمل قياس العلامات الحيوية، وكتلة الجسم، وفحص ضغط الدم، والسكر، والطول، والوزن، ويشمل الركن وحدة التثقيف الصحية.

 

وتم خلال الركن استقبال أكثر من ثمانية آلاف مراجع من زوار المهرجان منذ اليوم الأول من افتتاحه، وتَوَزّع المراجعون على العيادات؛ حيث استقبلت عيادة الأطفال 631 مراجعاً؛ فيما استقبلت عيادة النساء 1120 مراجعة، كما استقبلت عيادة الأسنان 470 مراجعاً، واستقبلت عيادة الجلدية 124؛ فيما كان أكثر المراجعين من نصيب العيادات العامة بواقع 3758 مراجعاً، وعيادة مكافحة التدخين حيث استقبلت 2059 مراجعاً، واتضح دور الوعي لدى شباب المحافظة من أضرار التدخين وما يسببه من العديد من الأمراض.

 

وتم -خلال فعاليات المهرجان- توزيع 2377 حقيبة توعوية للمراجعين في الركن الصحي خلال الأسبوع الأول من افتتاح المهرجان، كما وفّرت "صحة الحفر" عيادة متنقلة مخصصة للطوارئ والأزمات، تُقَدم العلاج، ومجهّزة طبياً بالكوادر والأجهزة وسيارات نقل مرضى، من أحدث الطرازات في سبيل تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لرواد المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الحفر" تجتذب أكثر من 8 آلاف مراجع بمهرجان "الربيع والتراث"
سبق

حرصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، تطبيقاً لسياسة المملكة في الاهتمام بالقطاع الصحي ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، على المشاركة الفعالة في مهرجان الربيع والتراث بالمحافظة؛ حيث تم تخصيص ركن خاص بالصحة يشمل العديد من العيادات والتخصصات، يأتي من ضمنها: بنك الدم، وعيادة الأطفال، وعيادة الأسنان، والجلدية، ومكافحة التدخين، وكذلك عيادة العيون، والعيادات العامة، التي تشمل قياس العلامات الحيوية، وكتلة الجسم، وفحص ضغط الدم، والسكر، والطول، والوزن، ويشمل الركن وحدة التثقيف الصحية.

 

وتم خلال الركن استقبال أكثر من ثمانية آلاف مراجع من زوار المهرجان منذ اليوم الأول من افتتاحه، وتَوَزّع المراجعون على العيادات؛ حيث استقبلت عيادة الأطفال 631 مراجعاً؛ فيما استقبلت عيادة النساء 1120 مراجعة، كما استقبلت عيادة الأسنان 470 مراجعاً، واستقبلت عيادة الجلدية 124؛ فيما كان أكثر المراجعين من نصيب العيادات العامة بواقع 3758 مراجعاً، وعيادة مكافحة التدخين حيث استقبلت 2059 مراجعاً، واتضح دور الوعي لدى شباب المحافظة من أضرار التدخين وما يسببه من العديد من الأمراض.

 

وتم -خلال فعاليات المهرجان- توزيع 2377 حقيبة توعوية للمراجعين في الركن الصحي خلال الأسبوع الأول من افتتاح المهرجان، كما وفّرت "صحة الحفر" عيادة متنقلة مخصصة للطوارئ والأزمات، تُقَدم العلاج، ومجهّزة طبياً بالكوادر والأجهزة وسيارات نقل مرضى، من أحدث الطرازات في سبيل تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لرواد المهرجان.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:45 AM
خلال الأسبوع الأول.. عيادات متنوعة ومتخصصة وتوزيع 2377 حقيبة توعوية

"صحة الحفر" تجتذب أكثر من 8 آلاف مراجع بمهرجان "الربيع والتراث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرصت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، تطبيقاً لسياسة المملكة في الاهتمام بالقطاع الصحي ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، على المشاركة الفعالة في مهرجان الربيع والتراث بالمحافظة؛ حيث تم تخصيص ركن خاص بالصحة يشمل العديد من العيادات والتخصصات، يأتي من ضمنها: بنك الدم، وعيادة الأطفال، وعيادة الأسنان، والجلدية، ومكافحة التدخين، وكذلك عيادة العيون، والعيادات العامة، التي تشمل قياس العلامات الحيوية، وكتلة الجسم، وفحص ضغط الدم، والسكر، والطول، والوزن، ويشمل الركن وحدة التثقيف الصحية.

 

وتم خلال الركن استقبال أكثر من ثمانية آلاف مراجع من زوار المهرجان منذ اليوم الأول من افتتاحه، وتَوَزّع المراجعون على العيادات؛ حيث استقبلت عيادة الأطفال 631 مراجعاً؛ فيما استقبلت عيادة النساء 1120 مراجعة، كما استقبلت عيادة الأسنان 470 مراجعاً، واستقبلت عيادة الجلدية 124؛ فيما كان أكثر المراجعين من نصيب العيادات العامة بواقع 3758 مراجعاً، وعيادة مكافحة التدخين حيث استقبلت 2059 مراجعاً، واتضح دور الوعي لدى شباب المحافظة من أضرار التدخين وما يسببه من العديد من الأمراض.

 

وتم -خلال فعاليات المهرجان- توزيع 2377 حقيبة توعوية للمراجعين في الركن الصحي خلال الأسبوع الأول من افتتاح المهرجان، كما وفّرت "صحة الحفر" عيادة متنقلة مخصصة للطوارئ والأزمات، تُقَدم العلاج، ومجهّزة طبياً بالكوادر والأجهزة وسيارات نقل مرضى، من أحدث الطرازات في سبيل تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية لرواد المهرجان.

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