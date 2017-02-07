"صحة الرياض" تجهّز 130 فريقاً للمسح الميداني للسكان

لفحص السمنة والأمراض المزمنة والكشف عن السرطان والإعاقة
جهّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض، 130 فريقاً للمسح الصحي الميداني للسكان.
ويهدف "الفريق" إلى معرفة الاحتياجات الصحية للأسر؛ بما فيها صحة الأم والطفل واليافعين، وفحص السمنة، والكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الثدي، والتدخين، والأمراض المزمنة، وأمراض الإعاقة، وغيرها؛ بحيث يكون شاملاً قاعدة بيانية متكاملة عن الأدوية.
جهّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض، 130 فريقاً للمسح الصحي الميداني للسكان.
ويهدف "الفريق" إلى معرفة الاحتياجات الصحية للأسر؛ بما فيها صحة الأم والطفل واليافعين، وفحص السمنة، والكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الثدي، والتدخين، والأمراض المزمنة، وأمراض الإعاقة، وغيرها؛ بحيث يكون شاملاً قاعدة بيانية متكاملة عن الأدوية.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:43 PM
لفحص السمنة والأمراض المزمنة والكشف عن السرطان والإعاقة
جهّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في مدينة الرياض، 130 فريقاً للمسح الصحي الميداني للسكان.
ويهدف "الفريق" إلى معرفة الاحتياجات الصحية للأسر؛ بما فيها صحة الأم والطفل واليافعين، وفحص السمنة، والكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الثدي، والتدخين، والأمراض المزمنة، وأمراض الإعاقة، وغيرها؛ بحيث يكون شاملاً قاعدة بيانية متكاملة عن الأدوية.