"صحة الرياض" عن فيديو المرأة والسلاح في مستشفى اليمامة: غير صحيح
أكدت أنها تعاني من مرض نفسي ولا تحمل سلاحاً ونقلت لمجمع الأمل
نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام امرأة تحمل سلاحاً رشاشاً لمستشفى اليمامة شرقي الرياض.
وقال الناطق الإعلامي للمديرية سعد القحطاني في رد على استفسار "سبق": "الفيديو تم تصويره منذ نحو أسبوع، والمرأة التي ظهرت فيه مريضة نفسياً عافاها الله، ولا تحمل أي سلاح يذكر وتم تحويلها في حينه لمجمع الأمل".
"صحة الرياض" عن فيديو المرأة والسلاح في مستشفى اليمامة: غير صحيح
عبدالله البرقاويسبق2017-01-06
نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام امرأة تحمل سلاحاً رشاشاً لمستشفى اليمامة شرقي الرياض.
وقال الناطق الإعلامي للمديرية سعد القحطاني في رد على استفسار "سبق": "الفيديو تم تصويره منذ نحو أسبوع، والمرأة التي ظهرت فيه مريضة نفسياً عافاها الله، ولا تحمل أي سلاح يذكر وتم تحويلها في حينه لمجمع الأمل".
06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
08:06 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:47 PM
أكدت أنها تعاني من مرض نفسي ولا تحمل سلاحاً ونقلت لمجمع الأمل
"صحة الرياض" عن فيديو المرأة والسلاح في مستشفى اليمامة: غير صحيح
نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام امرأة تحمل سلاحاً رشاشاً لمستشفى اليمامة شرقي الرياض.
وقال الناطق الإعلامي للمديرية سعد القحطاني في رد على استفسار "سبق": "الفيديو تم تصويره منذ نحو أسبوع، والمرأة التي ظهرت فيه مريضة نفسياً عافاها الله، ولا تحمل أي سلاح يذكر وتم تحويلها في حينه لمجمع الأمل".