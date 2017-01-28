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"صحة الطائف" تستعد لإطلاق 3 مستشفيات و١٥ مركزاً صحياً جديداً

بينها ولادة مجمع الملك فيصل والمحاني وأم الدوم العام

شكّلَ مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المؤنس، لجنة فنية برئاسة المهندس ماجد الحارثي تتولى الإشراف المباشر على المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، والتي تشمل مستشفى النساء والولادة بموقعه بمجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، والمحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية.

وتتكوّن اللجنة من مهندسين وممثلين للإدارة المالية، والتجهيزات الطبية، والإسكان، والخدمات الطبية المساندة، والصيانة الطبية، والميزانية العامة، وترتبط مباشرةً بمدير "صحة الطائف"، للعمل الميداني على وضع اللمسات الأخيرة، ومعالجة الملاحظات لإطلاق المشاريع الصحية الجديدة.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي، أن اللجنة تعمل حالياً بالإشراف على إنهاء التجهيزات اللازمة لإطلاق مستشفى النساء والولادة بموقعه داخل مجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، ومستشفى المحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية أولية جديداً في عدد من المواقع.

وأوكل إلى اللجنة الفنية الإشراف على أعمال التطوير والتحسين في عدد من المنشآت الصحية التي تشهد تطويراً وتوسعة؛ ومنها مستشفى تربة العام، ومستشفى رنية العام، والعمل على تحسين تلك المواقع بما يتلاءم وأعمال التطوير والتوسعة التي أطلقتها "صحة الطائف" في عدد من المواقع.

وأضاف "الربيعي" أن مدير "صحة الطائف" منح اللجنة كل الصلاحيات لإنجاز مهامها ومعالجة الوضع ميدانياً، بما في ذلك الاستعانة بمن ترى للإسهام في سرعة الإنجاز وجودته في عدد من المواقع التي تتولى اللجنة مباشرتها ميدانياً.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، والتي تتولى بشكلٍ مباشر الإشراف والمسؤولية الكاملة عن مشاريع "صحة الطائف"، ومتابعة استكمال التجهيز والتشغيل الكامل حتى تسليم المرفق الصحي لإدارته التنفيذية، وإطلاقه بشكلٍ فعلي، ومن المزمع أن تنهي أعمالها في تسليم ثلاثة مستشفيات عامة جديدة و١٥ مركزاً صحياً جديداً بالطائف ومحافظاته قريباً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تستعد لإطلاق 3 مستشفيات و١٥ مركزاً صحياً جديداً
سبق

شكّلَ مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المؤنس، لجنة فنية برئاسة المهندس ماجد الحارثي تتولى الإشراف المباشر على المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، والتي تشمل مستشفى النساء والولادة بموقعه بمجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، والمحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية.

وتتكوّن اللجنة من مهندسين وممثلين للإدارة المالية، والتجهيزات الطبية، والإسكان، والخدمات الطبية المساندة، والصيانة الطبية، والميزانية العامة، وترتبط مباشرةً بمدير "صحة الطائف"، للعمل الميداني على وضع اللمسات الأخيرة، ومعالجة الملاحظات لإطلاق المشاريع الصحية الجديدة.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي، أن اللجنة تعمل حالياً بالإشراف على إنهاء التجهيزات اللازمة لإطلاق مستشفى النساء والولادة بموقعه داخل مجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، ومستشفى المحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية أولية جديداً في عدد من المواقع.

وأوكل إلى اللجنة الفنية الإشراف على أعمال التطوير والتحسين في عدد من المنشآت الصحية التي تشهد تطويراً وتوسعة؛ ومنها مستشفى تربة العام، ومستشفى رنية العام، والعمل على تحسين تلك المواقع بما يتلاءم وأعمال التطوير والتوسعة التي أطلقتها "صحة الطائف" في عدد من المواقع.

وأضاف "الربيعي" أن مدير "صحة الطائف" منح اللجنة كل الصلاحيات لإنجاز مهامها ومعالجة الوضع ميدانياً، بما في ذلك الاستعانة بمن ترى للإسهام في سرعة الإنجاز وجودته في عدد من المواقع التي تتولى اللجنة مباشرتها ميدانياً.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، والتي تتولى بشكلٍ مباشر الإشراف والمسؤولية الكاملة عن مشاريع "صحة الطائف"، ومتابعة استكمال التجهيز والتشغيل الكامل حتى تسليم المرفق الصحي لإدارته التنفيذية، وإطلاقه بشكلٍ فعلي، ومن المزمع أن تنهي أعمالها في تسليم ثلاثة مستشفيات عامة جديدة و١٥ مركزاً صحياً جديداً بالطائف ومحافظاته قريباً.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
03:31 PM
بينها ولادة مجمع الملك فيصل والمحاني وأم الدوم العام

"صحة الطائف" تستعد لإطلاق 3 مستشفيات و١٥ مركزاً صحياً جديداً

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فهد العتيبي - الطائف
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شكّلَ مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المؤنس، لجنة فنية برئاسة المهندس ماجد الحارثي تتولى الإشراف المباشر على المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، والتي تشمل مستشفى النساء والولادة بموقعه بمجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، والمحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية.

وتتكوّن اللجنة من مهندسين وممثلين للإدارة المالية، والتجهيزات الطبية، والإسكان، والخدمات الطبية المساندة، والصيانة الطبية، والميزانية العامة، وترتبط مباشرةً بمدير "صحة الطائف"، للعمل الميداني على وضع اللمسات الأخيرة، ومعالجة الملاحظات لإطلاق المشاريع الصحية الجديدة.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي، أن اللجنة تعمل حالياً بالإشراف على إنهاء التجهيزات اللازمة لإطلاق مستشفى النساء والولادة بموقعه داخل مجمع الملك فيصل، ومستشفى أم الدوم العام، ومستشفى المحاني العام، إلى جانب ١٥ مركز رعاية صحية أولية جديداً في عدد من المواقع.

وأوكل إلى اللجنة الفنية الإشراف على أعمال التطوير والتحسين في عدد من المنشآت الصحية التي تشهد تطويراً وتوسعة؛ ومنها مستشفى تربة العام، ومستشفى رنية العام، والعمل على تحسين تلك المواقع بما يتلاءم وأعمال التطوير والتوسعة التي أطلقتها "صحة الطائف" في عدد من المواقع.

وأضاف "الربيعي" أن مدير "صحة الطائف" منح اللجنة كل الصلاحيات لإنجاز مهامها ومعالجة الوضع ميدانياً، بما في ذلك الاستعانة بمن ترى للإسهام في سرعة الإنجاز وجودته في عدد من المواقع التي تتولى اللجنة مباشرتها ميدانياً.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة هي الأولى من نوعها، والتي تتولى بشكلٍ مباشر الإشراف والمسؤولية الكاملة عن مشاريع "صحة الطائف"، ومتابعة استكمال التجهيز والتشغيل الكامل حتى تسليم المرفق الصحي لإدارته التنفيذية، وإطلاقه بشكلٍ فعلي، ومن المزمع أن تنهي أعمالها في تسليم ثلاثة مستشفيات عامة جديدة و١٥ مركزاً صحياً جديداً بالطائف ومحافظاته قريباً.

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