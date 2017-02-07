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"صحة الطائف" تناقش تشغيل عدد من المشاريع التطويرية

أوصى بتشغيل العناية المتوسطة بمستشفى قيا العام

 ترأس مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس، اجتماع المجلس التنفيذي لصحة الطائف، بحضور أعضاء المجلس، ومديري المستشفيات، وعدد من القيادات، حيث بحث المجلس عدداً من البنود على جدول أعماله والمتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، كما ناقش عدداً من المعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ووضع الحلول العلاجية لتفاديها، وناقش المجلس آخر المستجدات لإطلاق عدد من المشاريع الصحية الجديدة بالمحافظة، ووضع الترتيبات النهائية لتحقيق ذلك.
 
وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن المجلس أصدر في ختام جلسته عدداً من التوصيات كان من أبرزها تشغيل العناية المتوسطة بمستشفى قيا العام، واستكمال المشاريع التطويرية في مستشفى الصحة النفسية، ومراجعة أنظمة السلامة والأمان داخل المستشفيات، والمراكز الصحية، والرفع بتقارير عاجلة عن وضعها الحالي، ومتابعة استكمال أنظمة المراقبة وفق نظام كاميرات مراقبة حديثة بالمستشفيات الطرفية.

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"صحة الطائف" تناقش تشغيل عدد من المشاريع التطويرية
سبق

 ترأس مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس، اجتماع المجلس التنفيذي لصحة الطائف، بحضور أعضاء المجلس، ومديري المستشفيات، وعدد من القيادات، حيث بحث المجلس عدداً من البنود على جدول أعماله والمتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، كما ناقش عدداً من المعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ووضع الحلول العلاجية لتفاديها، وناقش المجلس آخر المستجدات لإطلاق عدد من المشاريع الصحية الجديدة بالمحافظة، ووضع الترتيبات النهائية لتحقيق ذلك.
 
وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن المجلس أصدر في ختام جلسته عدداً من التوصيات كان من أبرزها تشغيل العناية المتوسطة بمستشفى قيا العام، واستكمال المشاريع التطويرية في مستشفى الصحة النفسية، ومراجعة أنظمة السلامة والأمان داخل المستشفيات، والمراكز الصحية، والرفع بتقارير عاجلة عن وضعها الحالي، ومتابعة استكمال أنظمة المراقبة وفق نظام كاميرات مراقبة حديثة بالمستشفيات الطرفية.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:07 PM
أوصى بتشغيل العناية المتوسطة بمستشفى قيا العام

"صحة الطائف" تناقش تشغيل عدد من المشاريع التطويرية

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فهد العتيبي - الطائف
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 ترأس مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس، اجتماع المجلس التنفيذي لصحة الطائف، بحضور أعضاء المجلس، ومديري المستشفيات، وعدد من القيادات، حيث بحث المجلس عدداً من البنود على جدول أعماله والمتعلقة بتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، كما ناقش عدداً من المعوقات التي تواجه بعض المستشفيات ووضع الحلول العلاجية لتفاديها، وناقش المجلس آخر المستجدات لإطلاق عدد من المشاريع الصحية الجديدة بالمحافظة، ووضع الترتيبات النهائية لتحقيق ذلك.
 
وأكد مدير إدارة التواصل والعلاقات بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن المجلس أصدر في ختام جلسته عدداً من التوصيات كان من أبرزها تشغيل العناية المتوسطة بمستشفى قيا العام، واستكمال المشاريع التطويرية في مستشفى الصحة النفسية، ومراجعة أنظمة السلامة والأمان داخل المستشفيات، والمراكز الصحية، والرفع بتقارير عاجلة عن وضعها الحالي، ومتابعة استكمال أنظمة المراقبة وفق نظام كاميرات مراقبة حديثة بالمستشفيات الطرفية.

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