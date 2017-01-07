النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف" تنفّذ دورة تدريبية على الإسعاف والإنقاذ الميداني والطوارئ

استمرت يومين بحضور 47 طبيباً وفنياً وبمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر

نفّذت "صحة الطائف"، المرحلة الثانية من تدريب العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بـ "صحة الطائف" عبد الهادي الربيعي؛ أن الدورة التدريبية استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين، وبتنفيذ من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة التدريب بصحة الطائف وبمشاركة الهلال الأحمر والدفاع المدني.

 

ولفت إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار الارتقاء بأداء الممارسين الصحيين للتعامل مع الحوادث الميدانية المختلفة التي تتضمن تدريبات مكثّفة على كيفية التعامل مع الحوادث الميدانية، ونقل المصابين وتحريكهم وتخليصهم للتقليل من المضاعفات، موضحاً أن الدورة تضمنت كيفية الفرز الطبي والتعامل مع الحالات حسب تصنيفها الميداني عند الحوادث والكوارث والأزمات، ووفقاً لخطط التصنيف المعتمدة، مؤكدًا أن الدورات ستشمل جميع المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية ولا سيما تلك التي تقع على الطرقات السريعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تمّ تنفيذها في مستشفيي المويه وظلم والمراكز الصحية المجاورة لها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة الطائف" تنفّذ دورة تدريبية على الإسعاف والإنقاذ الميداني والطوارئ
سبق

نفّذت "صحة الطائف"، المرحلة الثانية من تدريب العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بـ "صحة الطائف" عبد الهادي الربيعي؛ أن الدورة التدريبية استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين، وبتنفيذ من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة التدريب بصحة الطائف وبمشاركة الهلال الأحمر والدفاع المدني.

 

ولفت إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار الارتقاء بأداء الممارسين الصحيين للتعامل مع الحوادث الميدانية المختلفة التي تتضمن تدريبات مكثّفة على كيفية التعامل مع الحوادث الميدانية، ونقل المصابين وتحريكهم وتخليصهم للتقليل من المضاعفات، موضحاً أن الدورة تضمنت كيفية الفرز الطبي والتعامل مع الحالات حسب تصنيفها الميداني عند الحوادث والكوارث والأزمات، ووفقاً لخطط التصنيف المعتمدة، مؤكدًا أن الدورات ستشمل جميع المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية ولا سيما تلك التي تقع على الطرقات السريعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تمّ تنفيذها في مستشفيي المويه وظلم والمراكز الصحية المجاورة لها.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:41 PM
استمرت يومين بحضور 47 طبيباً وفنياً وبمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر

"صحة الطائف" تنفّذ دورة تدريبية على الإسعاف والإنقاذ الميداني والطوارئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
619

نفّذت "صحة الطائف"، المرحلة الثانية من تدريب العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني.

 

وأوضح المتحدث الرسمي بـ "صحة الطائف" عبد الهادي الربيعي؛ أن الدورة التدريبية استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين، وبتنفيذ من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة التدريب بصحة الطائف وبمشاركة الهلال الأحمر والدفاع المدني.

 

ولفت إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار الارتقاء بأداء الممارسين الصحيين للتعامل مع الحوادث الميدانية المختلفة التي تتضمن تدريبات مكثّفة على كيفية التعامل مع الحوادث الميدانية، ونقل المصابين وتحريكهم وتخليصهم للتقليل من المضاعفات، موضحاً أن الدورة تضمنت كيفية الفرز الطبي والتعامل مع الحالات حسب تصنيفها الميداني عند الحوادث والكوارث والأزمات، ووفقاً لخطط التصنيف المعتمدة، مؤكدًا أن الدورات ستشمل جميع المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية ولا سيما تلك التي تقع على الطرقات السريعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تمّ تنفيذها في مستشفيي المويه وظلم والمراكز الصحية المجاورة لها.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,219
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,183
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة