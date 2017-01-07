"صحة الطائف" تنفّذ دورة تدريبية على الإسعاف والإنقاذ الميداني والطوارئ

استمرت يومين بحضور 47 طبيباً وفنياً وبمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر

نفّذت "صحة الطائف"، المرحلة الثانية من تدريب العاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات الطرفية على عمليات الإسعاف والإنقاذ الميداني عند الحوادث والكوارث والطوارئ وآلية عمل الفرز الطبي الميداني.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ "صحة الطائف" عبد الهادي الربيعي؛ أن الدورة التدريبية استمرت يومين في مستشفى قيا العام، بحضور 47 عنصراً ما بين أطباء وفنيين، وبتنفيذ من إدارة الطوارئ والأزمات وإدارة التدريب بصحة الطائف وبمشاركة الهلال الأحمر والدفاع المدني.

ولفت إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار الارتقاء بأداء الممارسين الصحيين للتعامل مع الحوادث الميدانية المختلفة التي تتضمن تدريبات مكثّفة على كيفية التعامل مع الحوادث الميدانية، ونقل المصابين وتحريكهم وتخليصهم للتقليل من المضاعفات، موضحاً أن الدورة تضمنت كيفية الفرز الطبي والتعامل مع الحالات حسب تصنيفها الميداني عند الحوادث والكوارث والأزمات، ووفقاً لخطط التصنيف المعتمدة، مؤكدًا أن الدورات ستشمل جميع المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية ولا سيما تلك التي تقع على الطرقات السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تمّ تنفيذها في مستشفيي المويه وظلم والمراكز الصحية المجاورة لها.