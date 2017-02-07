"صحة القريات" تشارك في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

قدمت خدمات طبية مجانية متنوعة ببرنامج "الخدمات الاستشارية"

شاركت إدارة الصحة العامة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان تحت شعار (نحن نقدر - أنا أقدر) بالتعاون مع شرطة المحافظة، وذلك ضمن إطار مشاركة الصحة المجتمعية مع الإدارات الحكومية الأخرى لنشر المعلومات الصحيحة والتوعوية بهدف تعريف المجتمع بالأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المرتبطة بها وأهمية الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض في تقليل آثارها على المجتمع.



كما نفذت إدارة الصحة برنامج نقاط الخدمات الاستشارية لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين والذي ركز على تعريف الأفراد بطرق قياس سكر الدم ، وضغط الدم ، ومعدل كتلة الجسم ، والتعريف عن عيادة مكافحة التدخين وما تقدم من خدمات للقضاء على أضرار التدخين.

