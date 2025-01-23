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"صحة القصيم" تغلق 5 غرف مخالفة للكشف على العيون

خلال الأسبوع الماضي.. والجولات الميدانية مستمرة

 أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص، خمس غرف للكشف على العيون تابعة لمحل للنظارات الطبية؛ بعد أن رصدت اللجان المعنية بصحة القصيم مخالفات استوجبت الإغلاق.

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم، صالح السعيد، بأن الجولات الميدانية للجان الخاصة بمنشآت القطاع الطبي الخاص تمت خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجولات شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والرس والمذنب.

وقال إن المخالفات التي استوجبت الإغلاق كانت لمحلات النظارات الطبية فئة (ج) والتي لا يسمح لها بالفحص الطبي، إضافة إلى أنها قامت بتشغيل كوادر غير مرخصة .

ودعا " السعيد " منشآت القطاع الطبي الخاص إلى الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات، مبيناً بأن الجولات الميدانية مستمرة وغير محددة لفترة معينة، مضيفاً بأن اللجان ترصد أي مخالفة ويتم تطبيق الأنظمة بحق المنشآت المخالفة.

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"صحة القصيم" تغلق 5 غرف مخالفة للكشف على العيون
سبق

 أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص، خمس غرف للكشف على العيون تابعة لمحل للنظارات الطبية؛ بعد أن رصدت اللجان المعنية بصحة القصيم مخالفات استوجبت الإغلاق.

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم، صالح السعيد، بأن الجولات الميدانية للجان الخاصة بمنشآت القطاع الطبي الخاص تمت خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجولات شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والرس والمذنب.

وقال إن المخالفات التي استوجبت الإغلاق كانت لمحلات النظارات الطبية فئة (ج) والتي لا يسمح لها بالفحص الطبي، إضافة إلى أنها قامت بتشغيل كوادر غير مرخصة .

ودعا " السعيد " منشآت القطاع الطبي الخاص إلى الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات، مبيناً بأن الجولات الميدانية مستمرة وغير محددة لفترة معينة، مضيفاً بأن اللجان ترصد أي مخالفة ويتم تطبيق الأنظمة بحق المنشآت المخالفة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
03:50 PM
خلال الأسبوع الماضي.. والجولات الميدانية مستمرة

"صحة القصيم" تغلق 5 غرف مخالفة للكشف على العيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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 أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص، خمس غرف للكشف على العيون تابعة لمحل للنظارات الطبية؛ بعد أن رصدت اللجان المعنية بصحة القصيم مخالفات استوجبت الإغلاق.

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم، صالح السعيد، بأن الجولات الميدانية للجان الخاصة بمنشآت القطاع الطبي الخاص تمت خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الجولات شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والرس والمذنب.

وقال إن المخالفات التي استوجبت الإغلاق كانت لمحلات النظارات الطبية فئة (ج) والتي لا يسمح لها بالفحص الطبي، إضافة إلى أنها قامت بتشغيل كوادر غير مرخصة .

ودعا " السعيد " منشآت القطاع الطبي الخاص إلى الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات، مبيناً بأن الجولات الميدانية مستمرة وغير محددة لفترة معينة، مضيفاً بأن اللجان ترصد أي مخالفة ويتم تطبيق الأنظمة بحق المنشآت المخالفة.

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