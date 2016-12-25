النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة المدينة": أمراض الجهاز التنفسي سبب ازدحام مستشفى الأطفال

"سمان": تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطيبة

عزت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أسباب الزحام بمستشفيات المدينة للنساء والولادة والأطفال، إلى ازدياد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي منذ دخول فصل الشتاء.

 

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بـ"صحة المدينة المنورة"، حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي ومساعده العلاجي الدكتور عماد سلامة، قاموا بجولة ميدانية؛ للوقوف على هذا الوضع، وإيجاد فرص أفضل للتنظيم وتسهيل حركة المراجعين بشكل أسرع، كما تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تساعد على منع حدوث هذا الازدحام، وتساهم في حدوث تغير ملموس في الأيام القليلة القادمة.

 

وقال رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قلة الأطباء في الفرز والأسرة خلف ازدحام طوارئ الأطفال والأهالي: هل من حلول؟": إن الدكتور عبدالحميد الصبحي نفّذ شخصياً عدة جولات لتفقد الزحام في المستشفيات وأقسام الطوارئ، شَمِلت مستشفى أحد بالمدينة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (الصافية والعزيزية)، كما قام المساعد العلاجي الدكتور عماد سلامة بزيارة ميدانية لمستشفيات (الأنصار، والملك فهد).

 

وأكد "سمان" أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حريصة على راحة وسلامة المراجعين، وإيجاد الحلول المناسبة لأي ملاحظات يتم رصدها في وسائل الإعلام.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة المدينة": أمراض الجهاز التنفسي سبب ازدحام مستشفى الأطفال
سبق

عزت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أسباب الزحام بمستشفيات المدينة للنساء والولادة والأطفال، إلى ازدياد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي منذ دخول فصل الشتاء.

 

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بـ"صحة المدينة المنورة"، حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي ومساعده العلاجي الدكتور عماد سلامة، قاموا بجولة ميدانية؛ للوقوف على هذا الوضع، وإيجاد فرص أفضل للتنظيم وتسهيل حركة المراجعين بشكل أسرع، كما تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تساعد على منع حدوث هذا الازدحام، وتساهم في حدوث تغير ملموس في الأيام القليلة القادمة.

 

وقال رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قلة الأطباء في الفرز والأسرة خلف ازدحام طوارئ الأطفال والأهالي: هل من حلول؟": إن الدكتور عبدالحميد الصبحي نفّذ شخصياً عدة جولات لتفقد الزحام في المستشفيات وأقسام الطوارئ، شَمِلت مستشفى أحد بالمدينة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (الصافية والعزيزية)، كما قام المساعد العلاجي الدكتور عماد سلامة بزيارة ميدانية لمستشفيات (الأنصار، والملك فهد).

 

وأكد "سمان" أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حريصة على راحة وسلامة المراجعين، وإيجاد الحلول المناسبة لأي ملاحظات يتم رصدها في وسائل الإعلام.

 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:25 PM
"سمان": تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطيبة

"صحة المدينة": أمراض الجهاز التنفسي سبب ازدحام مستشفى الأطفال

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
3,807

عزت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أسباب الزحام بمستشفيات المدينة للنساء والولادة والأطفال، إلى ازدياد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي منذ دخول فصل الشتاء.

 

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بـ"صحة المدينة المنورة"، حاتم سمان، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي ومساعده العلاجي الدكتور عماد سلامة، قاموا بجولة ميدانية؛ للوقوف على هذا الوضع، وإيجاد فرص أفضل للتنظيم وتسهيل حركة المراجعين بشكل أسرع، كما تم الدعم الفوري للقوى العاملة والتجهيزات الطبية وغير الطبية التي تساعد على منع حدوث هذا الازدحام، وتساهم في حدوث تغير ملموس في الأيام القليلة القادمة.

 

وقال رداً على ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قلة الأطباء في الفرز والأسرة خلف ازدحام طوارئ الأطفال والأهالي: هل من حلول؟": إن الدكتور عبدالحميد الصبحي نفّذ شخصياً عدة جولات لتفقد الزحام في المستشفيات وأقسام الطوارئ، شَمِلت مستشفى أحد بالمدينة ومراكز الرعاية الصحية الأولية (الصافية والعزيزية)، كما قام المساعد العلاجي الدكتور عماد سلامة بزيارة ميدانية لمستشفيات (الأنصار، والملك فهد).

 

وأكد "سمان" أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حريصة على راحة وسلامة المراجعين، وإيجاد الحلول المناسبة لأي ملاحظات يتم رصدها في وسائل الإعلام.

 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,378
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,051
1200

1200

17 ديسمبر
5,679
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,987

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة