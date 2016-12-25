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"صحة المدينة" تدشن برنامج التحول الإلكتروني وفعاليات توعوية بالمهد

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، للمرة الأولى على مستوى القطاعات الصحية بالمدينة، برنامج التحول الإلكتروني بمحافظة مهد الذهب، بحضور محافظ المهد شاهر العوفي ومستشار المدير العام الدكتور ناصر الحارثي، وبمشاركة فِرَق عمل من عدة إدارات مختلفة في مركز السكر والغدد الصماء وإدارة التوعية الصحية بالصحة العامة.

 

شارك في البرنامج كذلك أطباء الباطنة من مستشفى الملك فهد، بالإضافة إلى إدارة حقوق وعلاقات المرضى والطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي وإدارة المختبرات وبنك الدم المركزي وإدارة الجودة النوعية والتمريض بالمدينة.

 

ويهدف البرنامج إلى تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة؛ ابتداء من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على خدمة طبية متكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وتأمين الخدمة المطلوبة.

 

وسيوفر البرنامج الوقت والعناء على المريض؛ من خلال سرعة الرد برسالة نصية على هاتفه، تتضمن إخطاره بموعد مراجعته من خلال مركز الرعاية الصحية التابع له، ويرتبط برنامج التحول الإلكتروني بالمهد، بكل من مركز العمق والسويرقية وثرب والصلحانية، وقد تم اختيار هذه المراكز تحديداً نظراً للكثافة السكانية وأعداد المراجعين وبُعدها عن المدينة.

 

وقدّم مدير القطاع الصحي بالمهد عوض المشرافي، شكره لمدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد الصبحي؛ نظير اهتمامه ومتابعته المباشرة لتنفيذ الفعاليات، وفريق الإنجاز بقيادة الدكتور ناصر الحارثي، والمشاركين من مختلف الإدارات؛ مشيداً بتغطية أقسام (الباطنة والجهاز الهضمي، والعظام، والعيون، والجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وأطفال طب الأسرة)، وتغطية قسم الطوارئ باستشاري طوارئ، بالإضافة إلى تغطية المركز الصحي ومجمع الأسنان باستشاريين لتقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظة.

 

وفي نفس السياق أوضح مدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، أن الجهود ما زالت مستمرة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة بمنطقة المدينة المنورة بشكل عام والمحافظات الطرفية بشكل خاص؛ مؤكداً استمرار الدعم للقطاعات الصحية بالمنطقة والحراك الصحي المواكب لتطلعات القيادة الرشيدة.

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"صحة المدينة" تدشن برنامج التحول الإلكتروني وفعاليات توعوية بالمهد
سبق

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، للمرة الأولى على مستوى القطاعات الصحية بالمدينة، برنامج التحول الإلكتروني بمحافظة مهد الذهب، بحضور محافظ المهد شاهر العوفي ومستشار المدير العام الدكتور ناصر الحارثي، وبمشاركة فِرَق عمل من عدة إدارات مختلفة في مركز السكر والغدد الصماء وإدارة التوعية الصحية بالصحة العامة.

 

شارك في البرنامج كذلك أطباء الباطنة من مستشفى الملك فهد، بالإضافة إلى إدارة حقوق وعلاقات المرضى والطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي وإدارة المختبرات وبنك الدم المركزي وإدارة الجودة النوعية والتمريض بالمدينة.

 

ويهدف البرنامج إلى تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة؛ ابتداء من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على خدمة طبية متكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وتأمين الخدمة المطلوبة.

 

وسيوفر البرنامج الوقت والعناء على المريض؛ من خلال سرعة الرد برسالة نصية على هاتفه، تتضمن إخطاره بموعد مراجعته من خلال مركز الرعاية الصحية التابع له، ويرتبط برنامج التحول الإلكتروني بالمهد، بكل من مركز العمق والسويرقية وثرب والصلحانية، وقد تم اختيار هذه المراكز تحديداً نظراً للكثافة السكانية وأعداد المراجعين وبُعدها عن المدينة.

 

وقدّم مدير القطاع الصحي بالمهد عوض المشرافي، شكره لمدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد الصبحي؛ نظير اهتمامه ومتابعته المباشرة لتنفيذ الفعاليات، وفريق الإنجاز بقيادة الدكتور ناصر الحارثي، والمشاركين من مختلف الإدارات؛ مشيداً بتغطية أقسام (الباطنة والجهاز الهضمي، والعظام، والعيون، والجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وأطفال طب الأسرة)، وتغطية قسم الطوارئ باستشاري طوارئ، بالإضافة إلى تغطية المركز الصحي ومجمع الأسنان باستشاريين لتقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظة.

 

وفي نفس السياق أوضح مدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، أن الجهود ما زالت مستمرة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة بمنطقة المدينة المنورة بشكل عام والمحافظات الطرفية بشكل خاص؛ مؤكداً استمرار الدعم للقطاعات الصحية بالمنطقة والحراك الصحي المواكب لتطلعات القيادة الرشيدة.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:22 AM

"صحة المدينة" تدشن برنامج التحول الإلكتروني وفعاليات توعوية بالمهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، للمرة الأولى على مستوى القطاعات الصحية بالمدينة، برنامج التحول الإلكتروني بمحافظة مهد الذهب، بحضور محافظ المهد شاهر العوفي ومستشار المدير العام الدكتور ناصر الحارثي، وبمشاركة فِرَق عمل من عدة إدارات مختلفة في مركز السكر والغدد الصماء وإدارة التوعية الصحية بالصحة العامة.

 

شارك في البرنامج كذلك أطباء الباطنة من مستشفى الملك فهد، بالإضافة إلى إدارة حقوق وعلاقات المرضى والطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي وإدارة المختبرات وبنك الدم المركزي وإدارة الجودة النوعية والتمريض بالمدينة.

 

ويهدف البرنامج إلى تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض وتوجيهه للمستوى الأمثل من الخدمة؛ ابتداء من مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يقدم للمريض فرصة الحصول على خدمة طبية متكاملة من خلال تسهيل آلية إحالته إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وتأمين الخدمة المطلوبة.

 

وسيوفر البرنامج الوقت والعناء على المريض؛ من خلال سرعة الرد برسالة نصية على هاتفه، تتضمن إخطاره بموعد مراجعته من خلال مركز الرعاية الصحية التابع له، ويرتبط برنامج التحول الإلكتروني بالمهد، بكل من مركز العمق والسويرقية وثرب والصلحانية، وقد تم اختيار هذه المراكز تحديداً نظراً للكثافة السكانية وأعداد المراجعين وبُعدها عن المدينة.

 

وقدّم مدير القطاع الصحي بالمهد عوض المشرافي، شكره لمدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد الصبحي؛ نظير اهتمامه ومتابعته المباشرة لتنفيذ الفعاليات، وفريق الإنجاز بقيادة الدكتور ناصر الحارثي، والمشاركين من مختلف الإدارات؛ مشيداً بتغطية أقسام (الباطنة والجهاز الهضمي، والعظام، والعيون، والجراحة العامة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وأطفال طب الأسرة)، وتغطية قسم الطوارئ باستشاري طوارئ، بالإضافة إلى تغطية المركز الصحي ومجمع الأسنان باستشاريين لتقديم خدمة أفضل لأهالي المحافظة.

 

وفي نفس السياق أوضح مدير عام "صحة المدينة" الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، أن الجهود ما زالت مستمرة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة بمنطقة المدينة المنورة بشكل عام والمحافظات الطرفية بشكل خاص؛ مؤكداً استمرار الدعم للقطاعات الصحية بالمنطقة والحراك الصحي المواكب لتطلعات القيادة الرشيدة.

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