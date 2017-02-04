"صحة بيشة" تتابع واقعة اعتداء أحد منسوبيها على زوجته

المجني عليها مواطنة تعمل ممرضة في مركز الحصن

أكدت "صحة بيشة" أنها كلفت إدارة الشؤون القانونية بالوقوف على حادثة اقتحام موظف منسوب لديها مركزاً صحياً والاعتداء على زوجته الممرضة بسبت العلايا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم صحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي في تعقيبه على ما نُشر بعنوان (إيقاف موظف بصحة بيشة اقتحم مركزا صحيا واعتدة على زوجتة الممرضة): "كلف عامر بن مشاري الصعيري مدير صحة بيشة إدارة الشئون القانونية بالوقوف علي الواقعة ومتابعتها مع الجهات الأمنية واتخاذ الإجراء الإداري اللازم بحق المعتدي لكونه موظفاً بالقطاع الصحي في العلايا والمعتدى عليها زوجته وتعمل ممرضة بقطاع العلايا".

وكان مخفر شرطة الشفا ببلقرن قد أوقف موظفاً بـ"صحة بيشة" اعتدى على زوجته الممرضة السعودية بالضرب داخل مركز الحصن الصحي الذي تعمل به، وذلك أثناء الدوام الرسمي.