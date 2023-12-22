"صحة جدة" تشارك في معرض جدة للكتاب بجناح إلكتروني متكامل

تواجد أطباء وأ​خصائيون​​​ وصيادلة للرد على استفسارات الزوار

تشارك مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في معرض جدة الدولي الثاني للكتاب للعام 1438هـ الذي يقام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية، بجناح صحي إلكتروني توعوي متكامل، بإشراف مدير الشؤون الصحية "دكتور مبارك بن ظافر"، وبمشاركة مستشفى الملك فهد ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى الثغر ومستشفى العيون .



وتستهدف "صحة جدة" من جناحها بالمعرض تناول العديد من القضايا والموضوعات الصحية التي تهم الجمهور، مع التعريف بجهود المديرية لخدمة والمرافق الصحية التابعة لها في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، كما تضمن الجناح مسابقة توعوية للزوار رصد لها العديد من الجوائز القيمة .



صرحت مديرة التوعية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة "الدكتورة منال شمس" بأن المديرية تبنت خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب فكرة جديدة في توصيل المعلومة الصحية والتوعوية؛ حيث تم استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى الوعي بين الزوار، ومن ذلك استخدام جهاز الآيباد؛ حيث تم تزويد هذه الأجهزة بالمادة التوعوية بدلاً من الطريقة التقليدية المتمثلة في عرض الكتب .



وأكدت على وجود عدد من المختصين من أقسام العلاج الطبيعي والصيدلة وتثقيف المرضى وأمراض المخ والأعصاب "أطباء وفنيين وأخصائيين وصيادلة" بالموقع؛ للرد على استفسارات الجمهور من زوار المعرض، هذا بالإضافة إلى عيادات عيون للكشف عن النظر وقياس السكر والضغط وكذلك تطعيمات للإنفلونزا .



وأشارت الدكتورة "شمس" أنه يمكن للزائر الاطلاع على المعلومة الصحية التوعوية، وكذلك نقلها إلى جهازه للاحتفاظ بها، والاطلاع عليها في منزله، مؤكدة حرص المديرية على المشاركة بمعلومات صحية توعوية جديدة ومحدثة.



وأكدت الدكتورة "شمس" أن أكثر المواضيع التي نالت استحسان الجمهور أبانت أن معظم الزوار، وخصوصاً الأطفال، ركزوا على موضوع الشنطة المدرسية الثقيلة وأثرها الصحي على الطلبة والطالبات، بما في ذلك ظهور آلام الظهر.



يشار إلى أن المعرض حظي بإقبال كبير؛ حيث بلغ عدد الزوار في اليوم الرابع له "٥٠.٠٠٠" خمسين ألف زائر.