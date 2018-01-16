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"صحة عسير" تنظِّم يومًا للشركاء مع شركات الأجهزة الطبية

لإيجاد بيئة شراكة في مجال التجهيزات الطبية توريدًا وصيانة

نظَّمت إدارة الإمداد في صحة عسير - ممثلة في إدارة التجهيزات الطبية - فعاليات يوم الشركاء صباح اليوم الأحد، وذلك في مبادرة تُعد الأولى في السعودية؛ لخلق بيئة شراكة في مجال التجهيزات الطبية مع الشركات والمؤسسات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، وإعطاء هذه الشركات الفرصة لعرض تجاربها وخدماتها أمام القيادات الصحية بالمنطقة؛ لضمان التسويق العلمي، وإيجاد آليات تواصل مع الشركاء الفاعلين الجدد الذين يرغبون في الانضمام لقائمة الشركاء بالمنطقة وفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية.      

 

وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، أن صحة عسير تؤمن بأهمية الشركاء في المجال الطبي لخدمة المرضى؛ إذ بدأت عام2017م بشراكة معلنة للجميع، تلتقي من خلالها الشركاء المميزين في مجال توريد وصيانة الأجهزة الطبية؛ للتواصل معهم، وإبعاد من لا يصلح للشراكة. موضحًا أن عدم وجود شراكة قد يضر كثيرًا بالمريض، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأجهزة والمعدات الطبية توريدًا وصيانة.    

 

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، أهمها لقاءات مباشرة مع الشركاء للتعريف بهم، وعرض ما لديهم في مجال التجهيز الطبي وغير الطبي، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات كافة، وعرض الاقتراحات والأفكارالمميزة وبلورتها؛ لتجاوز الملاحظات والمعوقات، ورسم معالم وأولويات لمشاريع تجهيزات على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع الشركاء.    

 

حضر اللقاء مساعد المدير العام للإمداد الصيدلي منصور آل مشيط، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور يحيى محمد شويل، والمساعد الإداري والمالي عبدالله مقبل، ومدير إدارة التجهيزات الطبية المهندس محمد الغامدي، ونائب المشرف العام على مستشفى عسير ظافر الشهراني، ومديرو المستشفيات والإدارات بصحة عسير.

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"صحة عسير" تنظِّم يومًا للشركاء مع شركات الأجهزة الطبية
سبق

نظَّمت إدارة الإمداد في صحة عسير - ممثلة في إدارة التجهيزات الطبية - فعاليات يوم الشركاء صباح اليوم الأحد، وذلك في مبادرة تُعد الأولى في السعودية؛ لخلق بيئة شراكة في مجال التجهيزات الطبية مع الشركات والمؤسسات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، وإعطاء هذه الشركات الفرصة لعرض تجاربها وخدماتها أمام القيادات الصحية بالمنطقة؛ لضمان التسويق العلمي، وإيجاد آليات تواصل مع الشركاء الفاعلين الجدد الذين يرغبون في الانضمام لقائمة الشركاء بالمنطقة وفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية.      

 

وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، أن صحة عسير تؤمن بأهمية الشركاء في المجال الطبي لخدمة المرضى؛ إذ بدأت عام2017م بشراكة معلنة للجميع، تلتقي من خلالها الشركاء المميزين في مجال توريد وصيانة الأجهزة الطبية؛ للتواصل معهم، وإبعاد من لا يصلح للشراكة. موضحًا أن عدم وجود شراكة قد يضر كثيرًا بالمريض، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأجهزة والمعدات الطبية توريدًا وصيانة.    

 

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، أهمها لقاءات مباشرة مع الشركاء للتعريف بهم، وعرض ما لديهم في مجال التجهيز الطبي وغير الطبي، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات كافة، وعرض الاقتراحات والأفكارالمميزة وبلورتها؛ لتجاوز الملاحظات والمعوقات، ورسم معالم وأولويات لمشاريع تجهيزات على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع الشركاء.    

 

حضر اللقاء مساعد المدير العام للإمداد الصيدلي منصور آل مشيط، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور يحيى محمد شويل، والمساعد الإداري والمالي عبدالله مقبل، ومدير إدارة التجهيزات الطبية المهندس محمد الغامدي، ونائب المشرف العام على مستشفى عسير ظافر الشهراني، ومديرو المستشفيات والإدارات بصحة عسير.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:45 PM
اخر تعديل
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
06:46 AM
لإيجاد بيئة شراكة في مجال التجهيزات الطبية توريدًا وصيانة

"صحة عسير" تنظِّم يومًا للشركاء مع شركات الأجهزة الطبية

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بندر آل عوض - عسير
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نظَّمت إدارة الإمداد في صحة عسير - ممثلة في إدارة التجهيزات الطبية - فعاليات يوم الشركاء صباح اليوم الأحد، وذلك في مبادرة تُعد الأولى في السعودية؛ لخلق بيئة شراكة في مجال التجهيزات الطبية مع الشركات والمؤسسات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، وإعطاء هذه الشركات الفرصة لعرض تجاربها وخدماتها أمام القيادات الصحية بالمنطقة؛ لضمان التسويق العلمي، وإيجاد آليات تواصل مع الشركاء الفاعلين الجدد الذين يرغبون في الانضمام لقائمة الشركاء بالمنطقة وفقًا لأعلى المعايير الصحية العالمية.      

 

وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، أن صحة عسير تؤمن بأهمية الشركاء في المجال الطبي لخدمة المرضى؛ إذ بدأت عام2017م بشراكة معلنة للجميع، تلتقي من خلالها الشركاء المميزين في مجال توريد وصيانة الأجهزة الطبية؛ للتواصل معهم، وإبعاد من لا يصلح للشراكة. موضحًا أن عدم وجود شراكة قد يضر كثيرًا بالمريض، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأجهزة والمعدات الطبية توريدًا وصيانة.    

 

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المحاور، أهمها لقاءات مباشرة مع الشركاء للتعريف بهم، وعرض ما لديهم في مجال التجهيز الطبي وغير الطبي، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات كافة، وعرض الاقتراحات والأفكارالمميزة وبلورتها؛ لتجاوز الملاحظات والمعوقات، ورسم معالم وأولويات لمشاريع تجهيزات على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع الشركاء.    

 

حضر اللقاء مساعد المدير العام للإمداد الصيدلي منصور آل مشيط، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور يحيى محمد شويل، والمساعد الإداري والمالي عبدالله مقبل، ومدير إدارة التجهيزات الطبية المهندس محمد الغامدي، ونائب المشرف العام على مستشفى عسير ظافر الشهراني، ومديرو المستشفيات والإدارات بصحة عسير.

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