"صحة مكة" تحدد أبعاداً وظيفية لـ"المستوى القيادي"

تتضمن "الرؤية الملهمة والاستخدام الأمثل للسلطة"

تستعد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لتطبيق نظام اختيار القياديين للمرة الأولى، والمصمم ضمن مبادرات وجهود حثيثة تهدف إلى الاستفادة من الأفراد الأكفاء الذين يتمتعون بمهارات قيادية.

ويستهدف هذا النظام تقييم المرشحين لتولي منصب بمستوى القيادة العليا مثل (مساعد مدير عام, مدير مستشفى) مرتكزاً على أبعاد وظيفية حيوية تتمحور حول القيادة ذات الرؤية الملهمة والقدرة على الاستخدام الأمثل للسلطة الشرعية وبناء علاقات فاعلة.

ويمر المرشح خلال هذا النظام بمراحل مقننة لتقييمه تبدأ بالاختبار التحريري ثم المقابلة الشخصية وتنتهي بتقديم مشروع تحسين لأحد المنشآت والمرافق الصحية , ويشترط إحرازه نسبة لا تقل عن 80 % لاجتياز التقييم .

ويمثل هذا النظام، الذي أعدته إدارة تخطيط القوى العاملة بصحة مكة، لبنة أساسية ضمن خطط المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لبناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد البشرية.