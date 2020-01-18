"المالكي" يدعو الوزارات إلى الاستفادة من متقاعديها

خبراء: فكرة جديرة بالدراسة والمناقشة

دعا مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حميد بن أحمد المالكي، في تغريدة له نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، الوزارات إلى الاستفادة من خبرات متقاعديها من خلال تشكيل مجلس استشاري تتم مشاركتهم فيه لاتخاذ القرارات ودراستها والوقوف على كل ما يهم المصلحة العامة وخدمة الوطن.

وفي هذا السياق أثنى مدير الشئون الصحية بالعاصمة المقدسة سابقا مستشار مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عثمان ميمني على التغريدة، وقام بإحالتها الى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي توتير، مشيدا بها ومؤكدا انها جديرة بالدراسة والمناقشة.

وقد لاقت تغريده المالكي تفاعلاً كبيراً ووعوداً بتحقيقها للاستفادة من المتقاعدين الذين يملكون خبرات عظيمة في مجال أعمالهم.