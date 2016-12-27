صحوة "الراقي" تهدد "العميد" بصدمة جديدة

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يلتقيان مساء اليوم بحثاً عن التأهل لنهائي كأس ولي العهد

يتحدد مساء اليوم الطرف الثاني في نهائي كأس ولي العهد، وذلك عندما يلتقي الاتحاد بالأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتعد مباراة اليوم الثانية بين الطرفين هذا الموسم بعد أن تعادلا إيجابياً بهدفٍ لكلٍّ منهما في دوري جميل.

الاتحاد يعاني بعد أن تلقى ضربة موجعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري، وهو ما تسبب في عودة الفريق من المركز الأول إلى الثالث، وذلك بسبب قضية "مانسو" لاعب الفريق السابق، ورغم ذلك فالفريق يقدم هذا الموسم مستويات مميزة وخاصة في الجانب الهجومي بقيادة الثلاثي "عكايشي، كهربا، المولد".

الاتحاد وصل إلى هذه المباراة بعد تغلبه على الجيل، ومن ثم تخطى القادسية قبل أن يهزم الباطن في دور الثمانية.

أما الأهلي فيعيش حالة من الارتفاع الفني في مستواه بعد البداية المتعثرة في الدوري، ويسعى الفريق لتحقيق بطاقة التأهل وتعويض اللقب الذي خسره الموسم الماضي.

الأهلي لعب مباراتين قبل الوصول لهذه المرحلة باعتبار أن بطل ووصيف النسخة الماضية لا يشاركان في دور الـ٣٢؛ حيث تخطى الفيصلي وهجر.