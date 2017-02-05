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صحيفة "تشيلية": خسارة "الاتحاد" الديربي أهم من خسارته اللقب!

 اهتمت صحيفة "radioagricultura"  بخسارة الاتحاد مباراة الديربي أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بنتيجة أربعة أهداف لهدف، وخصوصًا أن الاتحاد يضم اثنين من التشيليين، هما المدرب خوسيه لويس سييرا واللاعب كارلوس فيلانويفا.

وقالت الصحيفة التشيلية إن مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي لها خصوصية، وأنها لدى جماهير كل فريق أهم من البطولة نفسها؛ إذ إن خسارة أي فريق منهما تكون أكثر ألمًا على جماهيره من خسارة البطولة ذاتها .

وقالت الصحيفة إن سييرا تعرَّض لانتقادات بالغة من قِبل الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق، إضافة إلى النتيجة الثقيلة التي تعرَّض لها.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف؛ وارتفع رصيده للنقطة الـ40، وبات متأخرًا عن متصدر جدول الترتيب بالمسابقة (نادي الهلال) بفارق نقطة واحدة، في حين بقي الاتحاد بالرصيد نفسه، وهو 35 نقطة . 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "تشيلية": خسارة "الاتحاد" الديربي أهم من خسارته اللقب!
سبق

 اهتمت صحيفة "radioagricultura"  بخسارة الاتحاد مباراة الديربي أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بنتيجة أربعة أهداف لهدف، وخصوصًا أن الاتحاد يضم اثنين من التشيليين، هما المدرب خوسيه لويس سييرا واللاعب كارلوس فيلانويفا.

وقالت الصحيفة التشيلية إن مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي لها خصوصية، وأنها لدى جماهير كل فريق أهم من البطولة نفسها؛ إذ إن خسارة أي فريق منهما تكون أكثر ألمًا على جماهيره من خسارة البطولة ذاتها .

وقالت الصحيفة إن سييرا تعرَّض لانتقادات بالغة من قِبل الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق، إضافة إلى النتيجة الثقيلة التي تعرَّض لها.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف؛ وارتفع رصيده للنقطة الـ40، وبات متأخرًا عن متصدر جدول الترتيب بالمسابقة (نادي الهلال) بفارق نقطة واحدة، في حين بقي الاتحاد بالرصيد نفسه، وهو 35 نقطة . 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:44 AM

صحيفة "تشيلية": خسارة "الاتحاد" الديربي أهم من خسارته اللقب!

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
6,403

 اهتمت صحيفة "radioagricultura"  بخسارة الاتحاد مباراة الديربي أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بنتيجة أربعة أهداف لهدف، وخصوصًا أن الاتحاد يضم اثنين من التشيليين، هما المدرب خوسيه لويس سييرا واللاعب كارلوس فيلانويفا.

وقالت الصحيفة التشيلية إن مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي لها خصوصية، وأنها لدى جماهير كل فريق أهم من البطولة نفسها؛ إذ إن خسارة أي فريق منهما تكون أكثر ألمًا على جماهيره من خسارة البطولة ذاتها .

وقالت الصحيفة إن سييرا تعرَّض لانتقادات بالغة من قِبل الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق، إضافة إلى النتيجة الثقيلة التي تعرَّض لها.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف؛ وارتفع رصيده للنقطة الـ40، وبات متأخرًا عن متصدر جدول الترتيب بالمسابقة (نادي الهلال) بفارق نقطة واحدة، في حين بقي الاتحاد بالرصيد نفسه، وهو 35 نقطة . 

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