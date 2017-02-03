صحيفة سنغافورية: السجن والضرب بالعصا لدبلوماسي سعودي تحرش بموظفة

السلطات احتفظت بجواز السفر ومنعته من السفر

كشفت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم الجمعة أن محكمة سنغافورية حكمت على دبلوماسي سعودي بأربع ضربات بالعصا والسجن لأكثر من 26 شهرًا لتحرشه بمتدربة في فندق أثناء قضائه عطلة في البلاد العام الماضي.



وقالت الصحيفة إن المتهم السعودي والذي يعمل بأحد الملحقيات بشرق آسيا سيطعن على إدانته والحكم ضده.



وأكدت الصحيفة احتفاظ السلطات السنغافورية بجواز سفر السعودي ومنعه من السفر حتى هذه اللحظة بعد محاكمة استمرت ٨ أيام تمت فيها إدانته بالتحرش .



ويعتبر الضرب بالعصا قانونياُ للمخالفين الذكور في سنغافورة. ويمكن أن يطبق النظام القضائي هذه العقوبة في جرائم مثل تعاطي المخدرات والتحرش والتخريب والشغب أو على الأجانب الذين يتجاوزون تأشيرات دخولهم للبلاد بأكثر من 90 يوماً.



