النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

"صحي الخط السريع" بجدة: تطعيم 1300 طالب وطالبة من "الإنفلونزا"

إضافة إلى 450 مراجعًا لدى المركز

نفذ مركز صحي الخط السريع بجدة حملة تطعيم المدارس شملت 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 مراجعًا لدى المركز من الإنفلونزا الموسمية.

وبدأت حملة التطعيم للطلاب والطالبات التابعة لمركز صحي الخط السريع منذ الرابع والعشرين من شهر صفر  وتم تطعيم 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 من  إنفلونزا الموسمية داخل المركز الصحي.

يُشار إلى أن مركز صحي الخط السريع يشهد نقلة نوعية في الفترة الأخيرة من حيث التنظيم والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ساهمت في التطوير وتنظيم العمل داخل المركز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحي الخط السريع" بجدة: تطعيم 1300 طالب وطالبة من "الإنفلونزا"
سبق

نفذ مركز صحي الخط السريع بجدة حملة تطعيم المدارس شملت 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 مراجعًا لدى المركز من الإنفلونزا الموسمية.

وبدأت حملة التطعيم للطلاب والطالبات التابعة لمركز صحي الخط السريع منذ الرابع والعشرين من شهر صفر  وتم تطعيم 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 من  إنفلونزا الموسمية داخل المركز الصحي.

يُشار إلى أن مركز صحي الخط السريع يشهد نقلة نوعية في الفترة الأخيرة من حيث التنظيم والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ساهمت في التطوير وتنظيم العمل داخل المركز.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:30 PM
إضافة إلى 450 مراجعًا لدى المركز

"صحي الخط السريع" بجدة: تطعيم 1300 طالب وطالبة من "الإنفلونزا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
160

نفذ مركز صحي الخط السريع بجدة حملة تطعيم المدارس شملت 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 مراجعًا لدى المركز من الإنفلونزا الموسمية.

وبدأت حملة التطعيم للطلاب والطالبات التابعة لمركز صحي الخط السريع منذ الرابع والعشرين من شهر صفر  وتم تطعيم 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 من  إنفلونزا الموسمية داخل المركز الصحي.

يُشار إلى أن مركز صحي الخط السريع يشهد نقلة نوعية في الفترة الأخيرة من حيث التنظيم والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ساهمت في التطوير وتنظيم العمل داخل المركز.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,483
1200

1200

17 ديسمبر
5,389
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,762
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,099

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة