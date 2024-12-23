"صحي الخط السريع" بجدة: تطعيم 1300 طالب وطالبة من "الإنفلونزا"

إضافة إلى 450 مراجعًا لدى المركز

نفذ مركز صحي الخط السريع بجدة حملة تطعيم المدارس شملت 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 مراجعًا لدى المركز من الإنفلونزا الموسمية.

وبدأت حملة التطعيم للطلاب والطالبات التابعة لمركز صحي الخط السريع منذ الرابع والعشرين من شهر صفر وتم تطعيم 1300 طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي, وكذلك تطعيم 450 من إنفلونزا الموسمية داخل المركز الصحي.

يُشار إلى أن مركز صحي الخط السريع يشهد نقلة نوعية في الفترة الأخيرة من حيث التنظيم والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين ساهمت في التطوير وتنظيم العمل داخل المركز.