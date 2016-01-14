صراصير وحشرات تغلق مطعماً في نجران

وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات

أغلقت أمانة منطقة نجران أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية بحي الفهد، بالإضافة إلى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقروية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، أن الفرق الرقابية رصدت عددا من المخالفات الصحية في أحد المطاعم، متمثلة في انتشار الحشرات والصراصير داخل صالة تحضير الطعام، وضبط أكل بائت عبارة عن لحم شاورما، وضبط رقائق شوفان منتهية الصلاحية، وخلط المواد الغذائية مع أدوات دهانات أصباغ، واستخدام باذنجان لا يصلح للاستهلاك الآدمي، وسوء تخزين المواد الغذائية وتداولها داخل المحل، وضبط خمسة عمال بدون شهادات صحية، وترك عبوات المواد الغذائية ومغلفات الأكياس مفتوحة داخل المستودع مما يعرضها للتلف والفساد، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة للمحل والخاصة للعاملين وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأبان "آل قريع" أنه تم إتلاف 10 كيلو عجين معد بكميات تفوق حاجة التحضير، وإتلاف عدد 10 كيلو حمص، وإتلاف 3 كيلو سمك مجهول المصدر، وإتلاف 16 كيلو لحوم دجاج مجهولة المصدر، وإتلاف جالون شيره حجم 14 لترا مجهول المصدر.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي، عبدالله آل فاضل، تشديد أمين المنطقة المكلف المهندس على آل حرفش، حيال تكثيف الجهود على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وفق الزيارات المجدولة لضمان سلامة الإجراءات الصحية وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع بلاغات المستفيدين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.