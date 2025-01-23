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صندوق التنمية الصناعية يطلق خدمات إلكترونية جديدة

التقديم على طلب قرض وطلب إصدار شهادة عدم اقتراض

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة موقعه www.sidf.gov.sa ، شملت التقديم على طلب  قرض صناعي في خطوتين ومتابعة حالة الطلب وسير إجراءاته تقنياً.
 

كما يقدم الصندوق خدمة طلب إصدار شهادة عدم اقتراض تمكن العملاء من استكمال معاملاتهم مع الجهات الحكومية دون الحاجة لزيارة مقر الصندوق لاستخراجها.
 

وتأتي هذه الخطوة مواكبة للتوجه الرقمي الذي تتبناه القطاعات المختلفة في المملكة، وأتمتة الخدمات، وإيقاف استقبال المعاملات الورقية، وتمكين الاستفادة منها في جميع أنحاء المملكة. كما تعكس التطوير المستمر والحرص على كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتيح الموقع الإلكتروني للصندوق للزوار الاطلاع على الخدمات المختلفة والحصول على المعلومات الوافية الخاصة بالصناعة في المملكة ومعرفة الفعاليات القادمة وجديد الأخبار، فيما يقوم بدعم سياسات وبرامج التنمية الصناعية بالمملكة عبر تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل فضلا عن توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صندوق التنمية الصناعية يطلق خدمات إلكترونية جديدة
سبق

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة موقعه www.sidf.gov.sa ، شملت التقديم على طلب  قرض صناعي في خطوتين ومتابعة حالة الطلب وسير إجراءاته تقنياً.
 

كما يقدم الصندوق خدمة طلب إصدار شهادة عدم اقتراض تمكن العملاء من استكمال معاملاتهم مع الجهات الحكومية دون الحاجة لزيارة مقر الصندوق لاستخراجها.
 

وتأتي هذه الخطوة مواكبة للتوجه الرقمي الذي تتبناه القطاعات المختلفة في المملكة، وأتمتة الخدمات، وإيقاف استقبال المعاملات الورقية، وتمكين الاستفادة منها في جميع أنحاء المملكة. كما تعكس التطوير المستمر والحرص على كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتيح الموقع الإلكتروني للصندوق للزوار الاطلاع على الخدمات المختلفة والحصول على المعلومات الوافية الخاصة بالصناعة في المملكة ومعرفة الفعاليات القادمة وجديد الأخبار، فيما يقوم بدعم سياسات وبرامج التنمية الصناعية بالمملكة عبر تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل فضلا عن توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:36 AM
التقديم على طلب قرض وطلب إصدار شهادة عدم اقتراض

صندوق التنمية الصناعية يطلق خدمات إلكترونية جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,313

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة موقعه www.sidf.gov.sa ، شملت التقديم على طلب  قرض صناعي في خطوتين ومتابعة حالة الطلب وسير إجراءاته تقنياً.
 

كما يقدم الصندوق خدمة طلب إصدار شهادة عدم اقتراض تمكن العملاء من استكمال معاملاتهم مع الجهات الحكومية دون الحاجة لزيارة مقر الصندوق لاستخراجها.
 

وتأتي هذه الخطوة مواكبة للتوجه الرقمي الذي تتبناه القطاعات المختلفة في المملكة، وأتمتة الخدمات، وإيقاف استقبال المعاملات الورقية، وتمكين الاستفادة منها في جميع أنحاء المملكة. كما تعكس التطوير المستمر والحرص على كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
ويتيح الموقع الإلكتروني للصندوق للزوار الاطلاع على الخدمات المختلفة والحصول على المعلومات الوافية الخاصة بالصناعة في المملكة ومعرفة الفعاليات القادمة وجديد الأخبار، فيما يقوم بدعم سياسات وبرامج التنمية الصناعية بالمملكة عبر تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل فضلا عن توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.

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