ضابط بالقوات المسلحة يطيح بمقيم هرب بعد حادثة دهس بالطائف

رسَّخ مبدأ التكامل الأمني بين القطاعات العسكرية بكل بسالة واحترافية

تمكَّن ضابط بالقوات المسلحة بقيادة منطقة الطائف العسكرية من ضبط سائق مركبة من الجنسية الباكستانية بعد هروبه من حادثة دهس تسبب بها، وسط الأحياء السكنية والشوارع العامة المأهولة بالسكان.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من مصادرها أنَّه أثناء عودة الرائد سعود بن سعد بن حنيف البقمي من عمله وبالتحديد في طريق أبي بكر بالطائف شاهد قائد مركبة من نوع جمس يسير بسرعة جنونية وتسبب في دهس طفل كان يريد عبور الشارع عائداً من مدرسته، وعلى الفور لاذ قائد المركبة بالفرار من موقع الجريمة، تاركاً الطفل المصاب ملطخاً بدمائه في الموقع دون الاطمئنان عليه ومحاولة إنقاذه، بعد أن أصيب بعدة إصابات نوم على إثرها بالمستشفى.



وأكد المصدر أن قائد المركبة لاذ بالفرار من موقع الحادث، متوقعًا أنَّ أحدًا لم يشاهده، إلا أن نباهة ضابط بالقوات المسلحة بقيادة منطقة الطائف العسكرية لم تكن غائبة وشاهد قائد المركبة قد لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، وبعدها لم يتمالك نفسه لشناعة ما رأى فلحق به وهو يرتدي الزي الرسمي لوحدته، وحاول إيقافه، ولكنه أبدى مقاومة، وكانا شخصين داخل المركبة الهاربة، حيث استمرت مطاردته العنيفة لهما قرابة النصف ساعة، مما دعاه إلى استخدام القوة الجبرية لإيقافهم بعدما كانا في طريقهما للخروج عن النطاق العمراني.



وأضاف "المصدر" أن رجل الأمن سيطر على الموقف وتمكن من القبض على الهاربين، وبادر بتسليمهما لضابط خفر الحوادث بمرور الطائف، ويأتي ذلك بعد أن تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن الحادثة مفاده تعرض طفل لحادثة دهس وهروب المركبة المتسببة في دهسه.



وفي السياق نفسة، أشاد عمدة حي الريان بالطائف خالد العدواني وعدد من الأهالي بصنيع رجل الأمن وعمله البطولي وتعامله المهني في ضبط مرتكب الجريمة بعد فراره.

وطالب الأهالي وأولياء أمور الطلاب بتكثيف دوريات المرور عند المدارس خاصة في أوقات الصباح وأثناء خروج الطلاب من المدارس.



يُشار إلى أنَّ مدير مرور محافظة الطائف العقيد يحيى العقيل، استقبل الرائد سعود البقمي، في مكتبه بإدارة المرور، وقدم له شهادة شكر نظير الحس الأمني والعمل الوطني والإنساني، بالقبض على الهاربين بعد ارتكابهما الحادثة.

