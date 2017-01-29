النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط أقراص مخدرة بحوزة برلماني ومخرج مصري معروف

كانت بحقيبته لدى سفره إلى باريس وتم إلغاء سفره وتوقيفه

 ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية" فقد تبين أن "يوسف" يحمل أقراصاً مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ضبط أقراص مخدرة بحوزة برلماني ومخرج مصري معروف
سبق

 ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية" فقد تبين أن "يوسف" يحمل أقراصاً مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:27 PM
كانت بحقيبته لدى سفره إلى باريس وتم إلغاء سفره وتوقيفه

ضبط أقراص مخدرة بحوزة برلماني ومخرج مصري معروف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,604

 ضبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 100 قرص مخدر من عقار "زانكس" بحوزة عضو مجلس النواب، المخرج السينمائي الشهير، خالد يوسف.

ووفقاً لـ"سكاي نيوز عربية" فقد تبين أن "يوسف" يحمل أقراصاً مخدرة بحقيبته لدى سفره إلى باريس، وتم إلغاء سفره، وتوقيفه.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة اللواء فهمى مجاهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب البرلماني.

وأوضحت مصادر أمنية بالمطار أنه لا توجد حصانة برلمانية داخل الدائرة الجمركية.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,899
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,046
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,402

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة