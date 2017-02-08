ضبط ثلاثيني اعتدى على امرأة في أسواق عرعر وخطف حقيبتها وهرب

تم التعرف عليه عن طريق الكاميرات

تعرّضت مواطنة في مدينة عرعر للاعتداء من قِبل شخص في العقد الثالث، وذلك داخل أحد الأسواق مساء الاثنين الماضي.



وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد الدكتور عويد بن مهدي: "تقدمت لدى مركز شرطة الخالدية الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين ٩ / ٥ / ١٤٣٨ هـ إحدى السيدات مدعية تعرُّضها للاعتداء من قِبل شخص مجهول، خطف ونشل حقيبتها التي تحتوي على مبلغ مالي ومتعلقات شخصية، وذلك أثناء تسوُّقها في أسواق الجزيرة بمدينة عرعر".



وأضاف: أظهرت كاميرا أحد المحال التجارية في السوق الاعتداء، وبعد تلقي البلاغ من خلال الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية تم التعرف على المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في نهاية العقد الثالث من عمره، أقدم على غفلة من المرأة أثناء انشغالها في التسوُّق على نهب حقيبتها، والهرب من الموقع. وقد اعترف المتهم بما نُسب إليه من تهم، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة تم إحالته إلى جهة الاختصاص.

