ضبط شخصين من مروّجي المخدرات على الطلاب عبر"سناب شات"

أطاحت بهما فرق المكافحة بالرياض بعد عرض صورة "التخفيضات"

تمكنت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض من ضبط شخصين من مروجي المخدرات، يستخدمان برنامج "السناب شات" في ترويج سمومهما.

وكشفت صورة أن صاحب حساب "السناب شات" قام بتصوير عدد من الحبوب المخدرة، لاستهداف فئة الشباب والمراهقين حيث وضع على الصورة عبارة "تخفيضات بمناسبة الاختبارات فقط للطلاب والطالبات".

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تغريدة بـ"تويتر": "مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تقبض على شخصين من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يقومان بعرض سمومهما".