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ضبط عمالة تبيع شرائح الجوالات بمحال في الدائر الحدودية

الإيقاع بمقيم يعمل بصيانتها أثناء تفاوضه مع الزبائن

أسفرت جولات لجنة التوطين بمنطقة جازان خلال زيارة عددٍ من المنشآت، عن ضبط مواطن وعدد من العمالة تبيع شرائح الجوالات بمحافظة الداير بني مالك الحدودية، كما ضبط مقيم يعمل بصيانة الجوالات أثناء تفاوضه مع الزبائن وصيانته عدة جوالات داخل المحل . 
 
وتقوم اللجنة بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين والمنشآت المخالفة لقرارات وزارة الداخلية ووزارة العمل.
 
 وتهدف جولات توطين لمنع العمالة المخالفة من احتكار السوق، وإلزام العمالة بالعمل في المهن التي استُقدموا لأجلها. 
 
وأهابت لجنة التوطين الفرعية في المجاردة بأصحاب المحال التجارية التعاون مع لجنة التوطين، وعدم تمكين العمالة المخالِفة من العمل في السوق حتى لا يتعرضوا للعقوبات ويُطبق بحقهم مخالفات التستر التجاري التي تشمل عقوبات صارمة.
 
 
 

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ضبط عمالة تبيع شرائح الجوالات بمحال في الدائر الحدودية
سبق

أسفرت جولات لجنة التوطين بمنطقة جازان خلال زيارة عددٍ من المنشآت، عن ضبط مواطن وعدد من العمالة تبيع شرائح الجوالات بمحافظة الداير بني مالك الحدودية، كما ضبط مقيم يعمل بصيانة الجوالات أثناء تفاوضه مع الزبائن وصيانته عدة جوالات داخل المحل . 
 
وتقوم اللجنة بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين والمنشآت المخالفة لقرارات وزارة الداخلية ووزارة العمل.
 
 وتهدف جولات توطين لمنع العمالة المخالفة من احتكار السوق، وإلزام العمالة بالعمل في المهن التي استُقدموا لأجلها. 
 
وأهابت لجنة التوطين الفرعية في المجاردة بأصحاب المحال التجارية التعاون مع لجنة التوطين، وعدم تمكين العمالة المخالِفة من العمل في السوق حتى لا يتعرضوا للعقوبات ويُطبق بحقهم مخالفات التستر التجاري التي تشمل عقوبات صارمة.
 
 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
10:07 PM
الإيقاع بمقيم يعمل بصيانتها أثناء تفاوضه مع الزبائن

ضبط عمالة تبيع شرائح الجوالات بمحال في الدائر الحدودية

A A A
فهد كاملي - جازان
12
12,117

أسفرت جولات لجنة التوطين بمنطقة جازان خلال زيارة عددٍ من المنشآت، عن ضبط مواطن وعدد من العمالة تبيع شرائح الجوالات بمحافظة الداير بني مالك الحدودية، كما ضبط مقيم يعمل بصيانة الجوالات أثناء تفاوضه مع الزبائن وصيانته عدة جوالات داخل المحل . 
 
وتقوم اللجنة بناء على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات التوطين والمنشآت المخالفة لقرارات وزارة الداخلية ووزارة العمل.
 
 وتهدف جولات توطين لمنع العمالة المخالفة من احتكار السوق، وإلزام العمالة بالعمل في المهن التي استُقدموا لأجلها. 
 
وأهابت لجنة التوطين الفرعية في المجاردة بأصحاب المحال التجارية التعاون مع لجنة التوطين، وعدم تمكين العمالة المخالِفة من العمل في السوق حتى لا يتعرضوا للعقوبات ويُطبق بحقهم مخالفات التستر التجاري التي تشمل عقوبات صارمة.
 
 
 

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