ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز

برفقته سيدة لم يثبت صلته بها وتمت إحالته للمخفر لاتخاذ اللازم حياله

أوقف أمن طرق الحوميات مسافراً في حالة غير طبيعية، وبرفقته سيدة لم يُثبت صلته بها، وكان يقود بطريقة غير منضبطة بين مسارات الطريق، وجرت إحالته لمخفر الشرطة.

وتعود التفاصيل لبلاغ تلقّته عمليات أمن الطرق عن مركبة على طريق الرياض- الطائف السريع، قائدها غير منضبط في القيادة ويترنح بالمركبة بين المسارات، مما يشكل خطراً على المسافرين، حيث باشرت إحدى الفرق البلاغ، وتم استيقاف المركبة.

وقالت المصادر: تبين أن قائد المركبة في العقد الرابع من العمر، وفي حالة غير طبيعية، وبرفقته سيدة لم يُثبت صلته بها، كما تبين بعد التفتيش أن قائد المركبة يحمل تقارير طبية بأنه من حاملي مرض نقص المناعة المكتسب، وبحوزته أدوية لهذا المرض، وقد تمت إحالته للمخفر؛ لاتخاذ اللازم حياله.