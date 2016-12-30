ضبط مجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء في مزارع ومواقع مهجورة بالجبيل

قوة طوارئ المجاهدين أعدت لهم كميناً وقبضت على 38 منهم فيما فر البقية

تمكنت دوريات قوة الطوارئ للمجاهدين التابعة للمنطقة الشرقية فجر اليوم الجمعة من القبض على عدد من المخالفين ومزوري الإقامات، فيما استغل بعضهم جنح الظلام والهرب من تلك المواقع راجلاً، حيث اتخذوا مواقع مهجورة ومزارع بمحافظة الجبيل مقراً لهم، فيما عثر بحوزة عدد من المضبوطين على أسلحة بيضاء.

وبلغ عدد المخالفين ومزوري الإقامات الذين تم ضبطهم 38 من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية، منهم أربعة أشخاص يحملون هوية مقيم مزورة، في مواقع مهجورة ومزارع بمحافظة الجبيل، حيث أحكمت قوة الطوارئ السيطرة عليهم بعد كمين محكم أعد لهم، بينما تمكن بعض منهم من الهروب.

من جانبه، أكد رئيس قوة طوارئ المجاهدين بالمنطقة الشرقية لـ"سبق": إن هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم عثر معهم على أسلحة بيضاء ويشكلون خطراً على المجتمع، محذراً جميع المواطنين من تشغيل المجهولين وعدم السماح لهم بالدخول لمزارعهم، حيث إنهم يشكلون خطراً عليهم أنفسهم، فضلاً عن مخالفتهم لأنظمة الدولة.