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ضَبْط مطبخ مخالف يؤمِّن وجبات الإعاشة للمعتمرين بالمدينة

في بيئة غير صحية.. و"الأمانة" تتوعد المخالفين بالمحاسبة

ضبطت أمانة المدينة المنورة مطبخ إعاشة متكاملاً داخل شقة سكنية بحي الشهداء، يحضِّر وجبات الإعاشة، ويوزعها على المعتمرين في بيئة مخالفة للاشتراطات والأنظمة الصحية.
 
  وأكدت مصادر لـ"سبق" أن أمانة المدينة المنورة تكثف جهودها الميدانية؛ وذلك لمواصلة مهامها بصفة مستمرة؛ وإزالة المخالفات إن وُجدت، مع فرض العقوبات النظامية بحق كل مخالف. 
 

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ضَبْط مطبخ مخالف يؤمِّن وجبات الإعاشة للمعتمرين بالمدينة
سبق

ضبطت أمانة المدينة المنورة مطبخ إعاشة متكاملاً داخل شقة سكنية بحي الشهداء، يحضِّر وجبات الإعاشة، ويوزعها على المعتمرين في بيئة مخالفة للاشتراطات والأنظمة الصحية.
 
  وأكدت مصادر لـ"سبق" أن أمانة المدينة المنورة تكثف جهودها الميدانية؛ وذلك لمواصلة مهامها بصفة مستمرة؛ وإزالة المخالفات إن وُجدت، مع فرض العقوبات النظامية بحق كل مخالف. 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:39 PM
في بيئة غير صحية.. و"الأمانة" تتوعد المخالفين بالمحاسبة

ضَبْط مطبخ مخالف يؤمِّن وجبات الإعاشة للمعتمرين بالمدينة

A A A
متعب البقمي - المدينة المنورة
3
6,295

ضبطت أمانة المدينة المنورة مطبخ إعاشة متكاملاً داخل شقة سكنية بحي الشهداء، يحضِّر وجبات الإعاشة، ويوزعها على المعتمرين في بيئة مخالفة للاشتراطات والأنظمة الصحية.
 
  وأكدت مصادر لـ"سبق" أن أمانة المدينة المنورة تكثف جهودها الميدانية؛ وذلك لمواصلة مهامها بصفة مستمرة؛ وإزالة المخالفات إن وُجدت، مع فرض العقوبات النظامية بحق كل مخالف. 
 

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