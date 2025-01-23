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ضَبْط معمل لغش وتزوير أحبار الطابعات وبيعها كمنتج أصلي

استخدمتها عمالة لغش المستهلكين وداهمتهم فِرق وزارة التجارة

ضبطت الفِرق الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار مساء أمس معملاً؛ يقوم بغش وتزوير أحبار الطابعات؛ بهدف تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية على أنها أصلية الصنع، وبسعر المنتج الأصلي نفسه.
 
كما ضبط المراقبون جميع الأدوات التي كانت تُستخدم بالمستودع، ويتم من خلالها تعبئة الأحبار، إضافة لملصقات وأكياس وكراتين مقلدة للمنتج الأصلي.
 
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المحال التجارية بمختلف المناطق؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
 
   وشدَّدت الوزارة في أوقات سابقة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر. كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. 
 

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ضَبْط معمل لغش وتزوير أحبار الطابعات وبيعها كمنتج أصلي
سبق

ضبطت الفِرق الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار مساء أمس معملاً؛ يقوم بغش وتزوير أحبار الطابعات؛ بهدف تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية على أنها أصلية الصنع، وبسعر المنتج الأصلي نفسه.
 
كما ضبط المراقبون جميع الأدوات التي كانت تُستخدم بالمستودع، ويتم من خلالها تعبئة الأحبار، إضافة لملصقات وأكياس وكراتين مقلدة للمنتج الأصلي.
 
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المحال التجارية بمختلف المناطق؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
 
   وشدَّدت الوزارة في أوقات سابقة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر. كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. 
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
01:53 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:30 AM
استخدمتها عمالة لغش المستهلكين وداهمتهم فِرق وزارة التجارة

ضَبْط معمل لغش وتزوير أحبار الطابعات وبيعها كمنتج أصلي

A A A
متعب البقمي - الرياض
17
12,347

ضبطت الفِرق الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار مساء أمس معملاً؛ يقوم بغش وتزوير أحبار الطابعات؛ بهدف تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية على أنها أصلية الصنع، وبسعر المنتج الأصلي نفسه.
 
كما ضبط المراقبون جميع الأدوات التي كانت تُستخدم بالمستودع، ويتم من خلالها تعبئة الأحبار، إضافة لملصقات وأكياس وكراتين مقلدة للمنتج الأصلي.
 
ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المحال التجارية بمختلف المناطق؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.
 
   وشدَّدت الوزارة في أوقات سابقة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر. كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. 
 

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