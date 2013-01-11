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ضبط مواطن أبرز هويته وفر هارباً لحيازته كمية حشيش في "وادي الدواسر"

خُبِّئت بطريقة مُحكمة وسرية بالطبلون والأبواب الخلفية

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، من ضبط كمية من الحشيش المخدر في مركبة، بعد محاولة قائدها الفرار لمكان مجهول، كان قادماً من الجنوب باتجاه الرياض.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" بأن رجال مركز أمن طرق الخماسين أثناء عملهم الرسمي اليوم أوقفوا مركبة كانت قادمة من الجنوب بقصد التأكد من بيانات قائدها؛ فقام بإبراز هويته الوطنية ولاذ بالفرار من رجال الأمن باتجاه وادي الدواسر، فتمت ملاحقته حتى تم استيقافه بالقوة.

وأضاف، أخضع رجال الأمن السيارة للتفتيش الدقيق؛ وتبين وقتها أن الشخص مطلوب لعدة جهات أمنية، فيما عُثر على 7 كيلو من مادة الحشيش المخدر، خُبّئت بطريقة مُحكمة وسرية داخل الطبلون وفي الأبواب الخلفية.

وأشار إلى أنه على الفور تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات التي وُجدت بحوزته إلى الجهات المختصة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مواطن أبرز هويته وفر هارباً لحيازته كمية حشيش في "وادي الدواسر"
سبق

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، من ضبط كمية من الحشيش المخدر في مركبة، بعد محاولة قائدها الفرار لمكان مجهول، كان قادماً من الجنوب باتجاه الرياض.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" بأن رجال مركز أمن طرق الخماسين أثناء عملهم الرسمي اليوم أوقفوا مركبة كانت قادمة من الجنوب بقصد التأكد من بيانات قائدها؛ فقام بإبراز هويته الوطنية ولاذ بالفرار من رجال الأمن باتجاه وادي الدواسر، فتمت ملاحقته حتى تم استيقافه بالقوة.

وأضاف، أخضع رجال الأمن السيارة للتفتيش الدقيق؛ وتبين وقتها أن الشخص مطلوب لعدة جهات أمنية، فيما عُثر على 7 كيلو من مادة الحشيش المخدر، خُبّئت بطريقة مُحكمة وسرية داخل الطبلون وفي الأبواب الخلفية.

وأشار إلى أنه على الفور تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات التي وُجدت بحوزته إلى الجهات المختصة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:49 PM
خُبِّئت بطريقة مُحكمة وسرية بالطبلون والأبواب الخلفية

ضبط مواطن أبرز هويته وفر هارباً لحيازته كمية حشيش في "وادي الدواسر"

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
11
25,710

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، من ضبط كمية من الحشيش المخدر في مركبة، بعد محاولة قائدها الفرار لمكان مجهول، كان قادماً من الجنوب باتجاه الرياض.

وأوضح مصدر أمني لـ"سبق" بأن رجال مركز أمن طرق الخماسين أثناء عملهم الرسمي اليوم أوقفوا مركبة كانت قادمة من الجنوب بقصد التأكد من بيانات قائدها؛ فقام بإبراز هويته الوطنية ولاذ بالفرار من رجال الأمن باتجاه وادي الدواسر، فتمت ملاحقته حتى تم استيقافه بالقوة.

وأضاف، أخضع رجال الأمن السيارة للتفتيش الدقيق؛ وتبين وقتها أن الشخص مطلوب لعدة جهات أمنية، فيما عُثر على 7 كيلو من مادة الحشيش المخدر، خُبّئت بطريقة مُحكمة وسرية داخل الطبلون وفي الأبواب الخلفية.

وأشار إلى أنه على الفور تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات التي وُجدت بحوزته إلى الجهات المختصة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

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