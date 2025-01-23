ضبط هيروين وحبوب مخدرة بحوزة مواطن على طريق المدينة- ينبع

كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل مركبته

ألقى رجال أمن الطرق بطريق المدينة - ينبع - جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن بحوزته مادة الهيروين المخدر وحبوب مخدرة محظورة، بالإضافة لمادة الحشيش المخدر، حيث جرى تسليم الشخص والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.



ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن رجال الأمن بطريق المدينة -ينبع - جدة السريع أثناء القيام بعملهم المعتاد استوقفوا مركبة بقيادة مواطن، وعند طلب الإثبات منه لاحظ رجال الأمن ارتباكه، وعند تفتيش المركبة تم العثور على مادة الهيروين المخدر، وكذلك حبوب مخدرة محظورة، بالإضافة لمادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة محكمة حيث سلم لجهة الاختصاص.

