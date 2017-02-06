ضحية عصابة "وضح النهار" يكشف التفاصيل: تابعوني وسلبوا 39 ألف ريال

نفى ما تردد عن الإطاحة بهم وقال: "سيارتهم مستأجرة عبر تزوير البيانات"

كشف المواطن الذي تعرض للسلب في وضح النهار بالعاصمة الرياض ظهر أمس، تفاصيل الجريمة، نافياً، في اتصال هاتفي مع "سبق"، ما تردد عن الإطاحة بأفراد العصابة، وأفاد بأنهم سلبوا منه مبلغ 39 ألف ريال.

وقال المواطن: "راجعت فرع أحد البنوك بالقرب من مخرج 10، وقمت بصرف مبلغ مالي، ووقتها اشتبهت في وافد من ذوي البشرة السمراء، كان في مقاعد الانتظار، ويستخدم هاتفه الجوال".

وأضاف: "انشغلت بمكالمة، وغادرت المصرف بعد سحب المبلغ، وعند نزولي لمنزلي في إشبيليا فوجئت بالهجوم المباغت بالأسلحة البيضاء، حيث استولى اللصوص الثلاثة على المبلغ الذي يزيد على 39 ألف ريال، إضافة إلى هاتفي الجوال".

وأردف: "اللصوص يستخدمون أسلحة بيضاء موثقة أسفل ملابسهم بالأحزمة، فيما تبين أن عددهم خمسة، وكانوا يستقلون سيارة تقف في الجهة الأخرى، حيث حاولنا ملاحقتهم دون جدوى".

وتابع المواطن أنه حصل على بيانات السيارة، وعند تقديمها للجهات الأمنية تبيّن أنها مستأجرة باسم شخص لا يعلم عن ذلك، حيث اتضح أن استئجار السيارة تم عبر تزوير البيانات.

وأكد المواطن أن الجهات الأمنية تتحرى عن اللصوص، وتواصل تحقيقاتها وعمليات البحث، نافياً علاقته بالفيديو المتداول الذي يُظهر دهس وضبط وافد إفريقي، ومشيراً إلى أنه وحتى اليوم لم تتم الإطاحة بأي من اللصوص الخمسة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس مقطع الفيديو، الذي أظهر تعرّض المواطن لعملية سلب بالقوة أمام باب منزله من ثلاثة لصوص.

وأظهر الفيديو الذي صُوِّر من كاميرات مراقبة اللصوص يتابعون المواطن، وعند نزوله من سيارته هاجموه، مستخدماً أحدهم سلاحاً أبيض في وضح النهار، وأمام المارة.