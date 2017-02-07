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ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. التعاون للثأر والرائد للتأكيد

في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول

ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا الرائد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
 
ووصل الرائد لهذا الدور بفوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في الدور الـ 32 للمسابقة ، فيما تغلب التعاون على النجوم بهدف دون مقابل في الدور نفسه.

 
ويأتي هذا اللقاء بعد عشرة أيام فقط على المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي وانتهت لمصلحة الرائد 3-2.
 
اللقاء تم تقديمه إلى الساعة 6:30 مساءً بدلاً من الموعد السابق مراعاة للجماهير الرياضية وللطقس البارد الذي تعيشه السعودية هذه الأيام.
 
وتم توحيد التذاكر بين الطرفين 15 و20 ريالاً فقط مراعاة للجماهير التي ستحضر ديربي القصيم .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. التعاون للثأر والرائد للتأكيد
سبق

ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا الرائد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
 
ووصل الرائد لهذا الدور بفوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في الدور الـ 32 للمسابقة ، فيما تغلب التعاون على النجوم بهدف دون مقابل في الدور نفسه.

 
ويأتي هذا اللقاء بعد عشرة أيام فقط على المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي وانتهت لمصلحة الرائد 3-2.
 
اللقاء تم تقديمه إلى الساعة 6:30 مساءً بدلاً من الموعد السابق مراعاة للجماهير الرياضية وللطقس البارد الذي تعيشه السعودية هذه الأيام.
 
وتم توحيد التذاكر بين الطرفين 15 و20 ريالاً فقط مراعاة للجماهير التي ستحضر ديربي القصيم .
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
01:30 AM
في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول

ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. التعاون للثأر والرائد للتأكيد

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,245

ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، يلتقي اليوم الثلاثاء فريقا الرائد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
 
ووصل الرائد لهذا الدور بفوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في الدور الـ 32 للمسابقة ، فيما تغلب التعاون على النجوم بهدف دون مقابل في الدور نفسه.

 
ويأتي هذا اللقاء بعد عشرة أيام فقط على المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي وانتهت لمصلحة الرائد 3-2.
 
اللقاء تم تقديمه إلى الساعة 6:30 مساءً بدلاً من الموعد السابق مراعاة للجماهير الرياضية وللطقس البارد الذي تعيشه السعودية هذه الأيام.
 
وتم توحيد التذاكر بين الطرفين 15 و20 ريالاً فقط مراعاة للجماهير التي ستحضر ديربي القصيم .
 

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