النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن "صفقة ناقلات النفط الـ 10 العملاقة".. "البحري" تضم "أمجاد" إلى أسطولها

تصل قدراتها لـ 84 سفينة متعددة.. مراسم تسلم على مدار يومين بحوض "هيونداي"

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن تسلمها ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، البالغة حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها "البحري" مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة "البحري" الطموحة للنمو والتوسع.

وتُعَد "أمجاد"، والتي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ 37 للشركة، وقد أقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية؛ ذلك بحضور كل من سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية الأستاذ رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، والسيد أم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد سام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد ناصر العبدالكريم رئيس البحري للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس إبراهيم العمر: "تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز من مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا سيمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وسيمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام".

وأضاف "العمر": "وسنتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولنا من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائنا وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي".

وتجمع بين شركتي "البحري" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة علاقة تعاون وطيدة تمتد لأكثر من عقد من الزمن؛ حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، بالإضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب. وتوطدت أواصر التعاون بين الطرفين بعد توقيع عقد "اتفاقية تطوير مشترك" مع شركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل إنيرجي المحدودة، لبناء حوض بحري بتكلفة 5 مليارات دولار أمريكي ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية في المملكة، والذي سيقدم خدمات هندسية وتصنيعية إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح لمنصات الحفرالبحرية والسفن التجارية وقوارب الخدمات البحرية، ومن المتوقع أن يدخل الحوض البحري الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022.

من جهته، قال "أم كيه يون": "هيونداي للصناعات الثقيلة هي أكبر شركة لبناء السفن في العالم، ونحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع البحري، الشركة الرائدة في قطاع النقل، وسيكون للتعاون التجاري بين الشركتين دور رئيسي في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين البلدين. ونتوقع أن تمتد علاقتنا مع البحري على المدى الطويل، إذ تولت شركتنا بناء ما يقرب من ثلث عدد ناقلات البحري الحالية، وهناك 9 ناقلات نفط عملاقة أخرى قيد البناء، بالإضافة إلى الحوض البحري المخطط بناؤه خلال السنوات القادمة في المملكة العربية السعودية والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".

وفي كلمته، خلال مراسم تسلم ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، على علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد  لعام 2017 زيادة في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وستشرف "البحري" للنفط، إحدى وحدات الأعمال الست في "البحري"، على التشغيل التجاري لناقلة النفط العملاقة الجديدة "أمجاد"، فيما يُذكر أن البحري للنفط لديها حالياً العديد من العقود طويلة الأجل مع مستأجرين من الدرجة الأولى، وتتضمن هذه العقود كميات نفط يراد نقلها تتجاوز حجم أسطولها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ضمن "صفقة ناقلات النفط الـ 10 العملاقة".. "البحري" تضم "أمجاد" إلى أسطولها
سبق

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن تسلمها ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، البالغة حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها "البحري" مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة "البحري" الطموحة للنمو والتوسع.

وتُعَد "أمجاد"، والتي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ 37 للشركة، وقد أقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية؛ ذلك بحضور كل من سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية الأستاذ رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، والسيد أم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد سام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد ناصر العبدالكريم رئيس البحري للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس إبراهيم العمر: "تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز من مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا سيمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وسيمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام".

وأضاف "العمر": "وسنتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولنا من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائنا وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي".

وتجمع بين شركتي "البحري" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة علاقة تعاون وطيدة تمتد لأكثر من عقد من الزمن؛ حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، بالإضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب. وتوطدت أواصر التعاون بين الطرفين بعد توقيع عقد "اتفاقية تطوير مشترك" مع شركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل إنيرجي المحدودة، لبناء حوض بحري بتكلفة 5 مليارات دولار أمريكي ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية في المملكة، والذي سيقدم خدمات هندسية وتصنيعية إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح لمنصات الحفرالبحرية والسفن التجارية وقوارب الخدمات البحرية، ومن المتوقع أن يدخل الحوض البحري الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022.

من جهته، قال "أم كيه يون": "هيونداي للصناعات الثقيلة هي أكبر شركة لبناء السفن في العالم، ونحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع البحري، الشركة الرائدة في قطاع النقل، وسيكون للتعاون التجاري بين الشركتين دور رئيسي في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين البلدين. ونتوقع أن تمتد علاقتنا مع البحري على المدى الطويل، إذ تولت شركتنا بناء ما يقرب من ثلث عدد ناقلات البحري الحالية، وهناك 9 ناقلات نفط عملاقة أخرى قيد البناء، بالإضافة إلى الحوض البحري المخطط بناؤه خلال السنوات القادمة في المملكة العربية السعودية والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".

وفي كلمته، خلال مراسم تسلم ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، على علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد  لعام 2017 زيادة في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وستشرف "البحري" للنفط، إحدى وحدات الأعمال الست في "البحري"، على التشغيل التجاري لناقلة النفط العملاقة الجديدة "أمجاد"، فيما يُذكر أن البحري للنفط لديها حالياً العديد من العقود طويلة الأجل مع مستأجرين من الدرجة الأولى، وتتضمن هذه العقود كميات نفط يراد نقلها تتجاوز حجم أسطولها.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:55 AM
تصل قدراتها لـ 84 سفينة متعددة.. مراسم تسلم على مدار يومين بحوض "هيونداي"

ضمن "صفقة ناقلات النفط الـ 10 العملاقة".. "البحري" تضم "أمجاد" إلى أسطولها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
16,884

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن تسلمها ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، البالغة حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، ليصبح إجمالي حجم أسطول الشركة 84 سفينة من مختلف الأنواع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الصفقة التي وقعتها "البحري" مع الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 10 ناقلات نفط عملاقة، وذلك ضمن إطار خطة "البحري" الطموحة للنمو والتوسع.

وتُعَد "أمجاد"، والتي بُنيت وفق أحدث التقنيات للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، ناقلة النفط العملاقة الـ 37 للشركة، وقد أقيمت مراسم تسلم الناقلة العملاقة على مدار يومين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية؛ ذلك بحضور كل من سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية الأستاذ رياض المباركي، والمهندس إبراهيم العمر الرئيس التنفيذي لشركة البحري، والسيد أم كيه يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد سام إتش كا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد ناصر العبدالكريم رئيس البحري للنفط، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس إبراهيم العمر: "تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة أمجاد إلى أسطولنا أحد الإنجازات البارزة التي تُعزز من مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال نقل النفط، كما تمثل انطلاقة رحلتنا لنصبح أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم. ومن المؤكد أن زيادة حجم أسطولنا سيمنحنا مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، وسيمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام".

وأضاف "العمر": "وسنتمكن من خلال تعزيز حجم أسطولنا من ناقلات النفط العملاقة وتحديثه من الاستمرار في توفير خدمة ذات قيمة مضافة لعملائنا وتزويدهم بحلول نقل على مستوى عالمي".

وتجمع بين شركتي "البحري" و"هيونداي" للصناعات الثقيلة علاقة تعاون وطيدة تمتد لأكثر من عقد من الزمن؛ حيث شهدت هذه العلاقة توقيع عقود بناء وتسليم 25 سفينة حتى اليوم، بالإضافة إلى 9 ناقلات أخرى قيد الطلب. وتوطدت أواصر التعاون بين الطرفين بعد توقيع عقد "اتفاقية تطوير مشترك" مع شركة أرامكو السعودية وشركة لامبريل إنيرجي المحدودة، لبناء حوض بحري بتكلفة 5 مليارات دولار أمريكي ضمن مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية في المملكة، والذي سيقدم خدمات هندسية وتصنيعية إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح لمنصات الحفرالبحرية والسفن التجارية وقوارب الخدمات البحرية، ومن المتوقع أن يدخل الحوض البحري الخدمة بشكل كامل بنهاية عام 2022.

من جهته، قال "أم كيه يون": "هيونداي للصناعات الثقيلة هي أكبر شركة لبناء السفن في العالم، ونحن فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع البحري، الشركة الرائدة في قطاع النقل، وسيكون للتعاون التجاري بين الشركتين دور رئيسي في تعزيز العلاقات وتوطيدها بين البلدين. ونتوقع أن تمتد علاقتنا مع البحري على المدى الطويل، إذ تولت شركتنا بناء ما يقرب من ثلث عدد ناقلات البحري الحالية، وهناك 9 ناقلات نفط عملاقة أخرى قيد البناء، بالإضافة إلى الحوض البحري المخطط بناؤه خلال السنوات القادمة في المملكة العربية السعودية والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات".

وفي كلمته، خلال مراسم تسلم ناقلة النفط العملاقة "أمجاد"، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، على علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد  لعام 2017 زيادة في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وستشرف "البحري" للنفط، إحدى وحدات الأعمال الست في "البحري"، على التشغيل التجاري لناقلة النفط العملاقة الجديدة "أمجاد"، فيما يُذكر أن البحري للنفط لديها حالياً العديد من العقود طويلة الأجل مع مستأجرين من الدرجة الأولى، وتتضمن هذه العقود كميات نفط يراد نقلها تتجاوز حجم أسطولها.

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,969
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,151
3000

3000

01 فبراير
2,687
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,554

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة