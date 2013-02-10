ضمن فعاليات الجنادرية.. ندوتان علميتان في جامعة الإمام إحداها للسديس

الثلاثاء المقبل وبعنوان "فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي"

تستضيف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوتين علميتين ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين (الجنادرية).

وذلك صباح يوم الثلاثاء المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمركز المؤتمرات والتعليم المستمر للرجال، والنساء في القاعة الكبرى بالمبنى (323) والقاعة الكبرى بالمبنى (324) في مدينة الملك عبدالله للطالبات.

وثمن مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمهرجان الذي يجسد حرص حكومتنا الرشيدة لدعم الأنشطة العلمية والثقافية والتراثية التي تعبر عن رقي وأصالة هذا البلد المعطاء.

وأشار إلى أن الندوة المصاحبة للمهرجان وتقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي) تساهم بشكل فعال في العمل على تبادل الأفكار وإثراء المعارف فضلاً عن تعزيز العلاقات بين المشاركين،

وقال :إنه من دواعي سرور الجامعة مساهمتها في تنظيم هذه الندوة والتي يشارك فيها نخبة من الأكاديميين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها وستبدأ الندوة الأولى بعنوان (فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي "1") بكلمة افتتاحية من المستشار بوزارة الحرس الوطني الدكتور أحمد بن جزاع الرضيمان، ويشارك فيها: مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل بورقة بعنوان (أهمية دور العلماء في الاجتهاد في المتغيرات والمستجدات المعاصرة)، وعضو هيئة التدريس بجامعة حائل الدكتور أحمد بن عبدالله الحسين بورقة بعنوان (منهج السلف في فقه المتغيرات والمستجدات المعاصرة في ضوء النصوص الشرعية)،ورئيس مركز دراسات تفسير الإسلام (بريطانيا) الدكتور عبدالحـق التركمانـي بورقة بعنوان (منهج السلف وجماعات الغلو والتكفير في ضوء المتغيرات والمستجدات المعاصرة)،ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا (تشاد) الدكتور حـقـار مـحـمـد أحـمـد بورقة بعنوان (فهم الواقع في المستجدات المعاصرة وأثره في نشر الدعوة).

ويدير الندوة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

والندوة الثانية بعنوان (فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي "2") يشارك فيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م الأستاذ الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بورقة بعنوان ( المراد بفقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي)،وقاضي استئناف في وزارة العدل سابقاً الدكتور محمد بن صالح القاضي بورقة بعنوان (الضوابط الشرعية في فقه المتغيرات والمستجدات وتطبيقاتها)،ورئيس جماعة أنصار السنة (مصر) الدكتور عبدالله بن شاكر الجنيدي بورقة بعنوان (أهمية استيعاب العلماء للمتغيرات في ثقافة المجتمعات الإسلامية)، ورئيس هيئة علماء باكستان الدكتور طاهر الأشرفي بورقة بعنوان (حاجة المجتمع المسلم إلى فقه المتغيرات والمستجدات)، ويدير الندوة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود.

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) للسنة الثالثة على التوالي.