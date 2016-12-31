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ضمن فعاليات جائزة الملك القرآنية .. وزير الشؤون الإسلامية يعتمد دورة مهارات التحكيم

بمشاركة متدربين ومتدربات من مختلف مناطق المملكة

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ إقامة الدورة التدريبية (11) على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية للمُحكمين والمُحكمات، ضمن الفعاليات المصاحبة للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها (19).

 

المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في مدينة الرياض.

 

تنطلق المسابقة يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1438هـ، ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية وتنتهي يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1438هـ، إن شاء الله.

 

 وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الدكتور منصور بن محمد السميح؛ أن الأمانة العامة للمسابقة تسعى من خلال تنظيم الدورة التدريبية تأهيل محكمين ومحكمات للمسابقات القرآنية محلياً ودولياً على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف والتي  تهدف الى تنمية القدرات، وزيادة المعارف، وإكساب المهارات التحكيمية بمشاركة متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة ومن منسوبي الجامعات المحلية ممّن يمارس مهارات التحكيم في المنطقة.

 

يُذكر أن عدد الذين استفادوا من هذه الدورة خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يقارب (400) ما بين متدرب ومتدربة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن فعاليات جائزة الملك القرآنية .. وزير الشؤون الإسلامية يعتمد دورة مهارات التحكيم
سبق

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ إقامة الدورة التدريبية (11) على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية للمُحكمين والمُحكمات، ضمن الفعاليات المصاحبة للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها (19).

 

المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في مدينة الرياض.

 

تنطلق المسابقة يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1438هـ، ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية وتنتهي يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1438هـ، إن شاء الله.

 

 وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الدكتور منصور بن محمد السميح؛ أن الأمانة العامة للمسابقة تسعى من خلال تنظيم الدورة التدريبية تأهيل محكمين ومحكمات للمسابقات القرآنية محلياً ودولياً على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف والتي  تهدف الى تنمية القدرات، وزيادة المعارف، وإكساب المهارات التحكيمية بمشاركة متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة ومن منسوبي الجامعات المحلية ممّن يمارس مهارات التحكيم في المنطقة.

 

يُذكر أن عدد الذين استفادوا من هذه الدورة خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يقارب (400) ما بين متدرب ومتدربة.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
10:24 AM
بمشاركة متدربين ومتدربات من مختلف مناطق المملكة

ضمن فعاليات جائزة الملك القرآنية .. وزير الشؤون الإسلامية يعتمد دورة مهارات التحكيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ إقامة الدورة التدريبية (11) على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية للمُحكمين والمُحكمات، ضمن الفعاليات المصاحبة للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها (19).

 

المسابقة تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في مدينة الرياض.

 

تنطلق المسابقة يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1438هـ، ولمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية وتنتهي يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1438هـ، إن شاء الله.

 

 وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الدكتور منصور بن محمد السميح؛ أن الأمانة العامة للمسابقة تسعى من خلال تنظيم الدورة التدريبية تأهيل محكمين ومحكمات للمسابقات القرآنية محلياً ودولياً على مستوى عالٍ من المهنية والاحتراف والتي  تهدف الى تنمية القدرات، وزيادة المعارف، وإكساب المهارات التحكيمية بمشاركة متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة ومن منسوبي الجامعات المحلية ممّن يمارس مهارات التحكيم في المنطقة.

 

يُذكر أن عدد الذين استفادوا من هذه الدورة خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يقارب (400) ما بين متدرب ومتدربة.

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