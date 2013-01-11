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ضيوف الملك يَصِلون مكة المكرمة لأداء العمرة

قادمين من المدينة المنورة وعددهم 220

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة، قادمين من المدنية المنورة، والبالغ عددهم 220 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية. رافقهم في طريقهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: مساعد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة "يوسف الحميد" وعدد من مسؤولي البرنامج، وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى الفندق مقر سكن الضيوف؛ عدد من مسؤولي البرنامج.
 
وأعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغه بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.
 
وأكدوا أنَّ هذا البرنامج هو امتداد كريم للأعمال الإنسانية والخدمات الإسلامية التي يقدمها قادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.
 
وقال الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة "عبدالله بن مدلج المدلج": ينفذ البرنامج وفق خطة عمل اعتمدت من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد "الشيخ صالح آل الشيخ" المشرف العام على البرنامج.
 
وتضمَّنت الخطة برنامجاً زمنياً دقيقاً للمستضافين؛ حيث يبدأ هذا البرنامج منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وذلك من خلال لجان خاصة.
 
وقال "المدلج": "إضافة إلى البرنامج النوعي الذي كان قدم للضيوف في المدينة المنورة، أيضًا هناك برنامج نوعي مختلف، بالإضافة إلى البرنامج الأساسي وهو العمرة هناك من البرامج الالتقاء بأحد أئمة الحرم المكي الشريف بعد أداء مناسك العمرة، ويكون هناك أيضًا زيارة مصنع الكسوة، وزيارة متحف الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح لهم يتضمن عدداً من البرامج الثقافية والترفيهية"، مبينًا أنَّ هناك تنسيقًا عاليًا مع الجهات الحكومية لتوفير مزيد من التسهيلات لضيوف البرنامج.
 

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ضيوف الملك يَصِلون مكة المكرمة لأداء العمرة
سبق

وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة، قادمين من المدنية المنورة، والبالغ عددهم 220 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية. رافقهم في طريقهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: مساعد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة "يوسف الحميد" وعدد من مسؤولي البرنامج، وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى الفندق مقر سكن الضيوف؛ عدد من مسؤولي البرنامج.
 
وأعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغه بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.
 
وأكدوا أنَّ هذا البرنامج هو امتداد كريم للأعمال الإنسانية والخدمات الإسلامية التي يقدمها قادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.
 
وقال الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة "عبدالله بن مدلج المدلج": ينفذ البرنامج وفق خطة عمل اعتمدت من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد "الشيخ صالح آل الشيخ" المشرف العام على البرنامج.
 
وتضمَّنت الخطة برنامجاً زمنياً دقيقاً للمستضافين؛ حيث يبدأ هذا البرنامج منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وذلك من خلال لجان خاصة.
 
وقال "المدلج": "إضافة إلى البرنامج النوعي الذي كان قدم للضيوف في المدينة المنورة، أيضًا هناك برنامج نوعي مختلف، بالإضافة إلى البرنامج الأساسي وهو العمرة هناك من البرامج الالتقاء بأحد أئمة الحرم المكي الشريف بعد أداء مناسك العمرة، ويكون هناك أيضًا زيارة مصنع الكسوة، وزيارة متحف الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح لهم يتضمن عدداً من البرامج الثقافية والترفيهية"، مبينًا أنَّ هناك تنسيقًا عاليًا مع الجهات الحكومية لتوفير مزيد من التسهيلات لضيوف البرنامج.
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:22 PM
قادمين من المدينة المنورة وعددهم 220

ضيوف الملك يَصِلون مكة المكرمة لأداء العمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للعمرة والزيارة إلى مكة المكرمة، قادمين من المدنية المنورة، والبالغ عددهم 220 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية. رافقهم في طريقهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: مساعد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة "يوسف الحميد" وعدد من مسؤولي البرنامج، وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى الفندق مقر سكن الضيوف؛ عدد من مسؤولي البرنامج.
 
وأعرب المعتمرون عن سعادتهم البالغه بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.
 
وأكدوا أنَّ هذا البرنامج هو امتداد كريم للأعمال الإنسانية والخدمات الإسلامية التي يقدمها قادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.
 
وقال الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة "عبدالله بن مدلج المدلج": ينفذ البرنامج وفق خطة عمل اعتمدت من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد "الشيخ صالح آل الشيخ" المشرف العام على البرنامج.
 
وتضمَّنت الخطة برنامجاً زمنياً دقيقاً للمستضافين؛ حيث يبدأ هذا البرنامج منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وذلك من خلال لجان خاصة.
 
وقال "المدلج": "إضافة إلى البرنامج النوعي الذي كان قدم للضيوف في المدينة المنورة، أيضًا هناك برنامج نوعي مختلف، بالإضافة إلى البرنامج الأساسي وهو العمرة هناك من البرامج الالتقاء بأحد أئمة الحرم المكي الشريف بعد أداء مناسك العمرة، ويكون هناك أيضًا زيارة مصنع الكسوة، وزيارة متحف الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح لهم يتضمن عدداً من البرامج الثقافية والترفيهية"، مبينًا أنَّ هناك تنسيقًا عاليًا مع الجهات الحكومية لتوفير مزيد من التسهيلات لضيوف البرنامج.
 

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