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ضيوف خادم الحرمين الشريفين يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

من الشخصيات الإسلامية البارزة في الدفعة الأولى بالمجموعة الأولى

 قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام الحالي 1438هـ؛ البالغ عددهم 220 ضيفاً، اليوم، بأداء مناسك العمرة.

 

وكان الضيوف قد وصلوا إلى مكة المكرّمة، مساء أمس, قادمين من المدنية المنوّرة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 

وثمّن الضيوف من الشخصيات الإسلامية, حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم, معبرين عن شكرهم وتقديرهم له على هذا الاهتمام بأبناء العالم الإسلامي.

 

وذكروا أن البرنامج يأتي في إطار هذه الخدمات، والأعمال الجليلة، والمساعدات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم, كما أنه يأتي انطلاقاً من واجب المملكة تجاه أبناء الأمة الإسلامية وعلمائها, سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدّموه ويقدّمونه لمصلحة الأمة الإسلامية.

 

وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرّمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.

 

وأعدّت الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, برنامجاً حافلاً يتضمن الالتقاء بأحد أئمة المسجد الحرام بعد أداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الكسوة, وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح يتضمن عديداً من البرامج الثقافية والترفيهية.

 

يُذكر أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، للعام الحالي 1438هـ، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

 

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 1855 معتمراً، ووصلت الدفعة الثانية من المعتمرين الخميس الماضي، التي تضم 35 معتمراً، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 220 معتمراً من 15 دولة، من قارتَي آسيا وإفريقيا وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرقيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسريلانكا، وأوزبكستان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضيوف خادم الحرمين الشريفين يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة
سبق

 قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام الحالي 1438هـ؛ البالغ عددهم 220 ضيفاً، اليوم، بأداء مناسك العمرة.

 

وكان الضيوف قد وصلوا إلى مكة المكرّمة، مساء أمس, قادمين من المدنية المنوّرة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 

وثمّن الضيوف من الشخصيات الإسلامية, حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم, معبرين عن شكرهم وتقديرهم له على هذا الاهتمام بأبناء العالم الإسلامي.

 

وذكروا أن البرنامج يأتي في إطار هذه الخدمات، والأعمال الجليلة، والمساعدات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم, كما أنه يأتي انطلاقاً من واجب المملكة تجاه أبناء الأمة الإسلامية وعلمائها, سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدّموه ويقدّمونه لمصلحة الأمة الإسلامية.

 

وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرّمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.

 

وأعدّت الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, برنامجاً حافلاً يتضمن الالتقاء بأحد أئمة المسجد الحرام بعد أداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الكسوة, وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح يتضمن عديداً من البرامج الثقافية والترفيهية.

 

يُذكر أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، للعام الحالي 1438هـ، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

 

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 1855 معتمراً، ووصلت الدفعة الثانية من المعتمرين الخميس الماضي، التي تضم 35 معتمراً، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 220 معتمراً من 15 دولة، من قارتَي آسيا وإفريقيا وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرقيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسريلانكا، وأوزبكستان.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:25 PM
من الشخصيات الإسلامية البارزة في الدفعة الأولى بالمجموعة الأولى

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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 قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن البرنامج لهذا العام الحالي 1438هـ؛ البالغ عددهم 220 ضيفاً، اليوم، بأداء مناسك العمرة.

 

وكان الضيوف قد وصلوا إلى مكة المكرّمة، مساء أمس, قادمين من المدنية المنوّرة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 

وثمّن الضيوف من الشخصيات الإسلامية, حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم, معبرين عن شكرهم وتقديرهم له على هذا الاهتمام بأبناء العالم الإسلامي.

 

وذكروا أن البرنامج يأتي في إطار هذه الخدمات، والأعمال الجليلة، والمساعدات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها المملكة لعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم, كما أنه يأتي انطلاقاً من واجب المملكة تجاه أبناء الأمة الإسلامية وعلمائها, سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدّموه ويقدّمونه لمصلحة الأمة الإسلامية.

 

وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرّمة لزيارة المسجد الحرام وأداء مناسك العمرة، داعين الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة.

 

وأعدّت الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, برنامجاً حافلاً يتضمن الالتقاء بأحد أئمة المسجد الحرام بعد أداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الكسوة, وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى إقامة يوم مفتوح يتضمن عديداً من البرامج الثقافية والترفيهية.

 

يُذكر أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأولى من المجموعة الأولى من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، للعام الحالي 1438هـ، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

 

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 1855 معتمراً، ووصلت الدفعة الثانية من المعتمرين الخميس الماضي، التي تضم 35 معتمراً، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 220 معتمراً من 15 دولة، من قارتَي آسيا وإفريقيا وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرقيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسريلانكا، وأوزبكستان.

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