ضيوف خادم الحرمين يزورون "قباء ومجمع طباعة المصحف"

استمعوا إلى شرح موجز عن معركة أحد وصعدوا لجبل الرماة

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مسجد قباء بالمدينة المنورة وأدوا ركعتي تحية المسجد اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان في استقبالهم القائمون على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

وتوجه الضيوف إلى زيارة مقبرة شهداء أحد وصعدوا لجبل الرماة الذي يعد من أحد أهم المواقع الإسلامية التاريخية بالمدينة المنورة واستمعوا إلى شرح موجز عن معركة أحد وموضع تمركز الرماة وكيفية إدارة المعركة.

وزار الضيوف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف واستمعوا إلى شرح وافٍ عن آلية طباعة المصحف الشريف وكيفية المراجعة والتدقيق في آخر المراحل.

وعبّر الضيوف عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لزيارة الأماكن المقدسة والتاريخية بالمدينة المنورة.

وتأتي زيارة الضيوف لمسجد قباء ومقبرة شهداء أحد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته اللجنة التنفيذية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.