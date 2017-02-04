النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

طائرات إسرائيلية تلقي مواد "مسمومة" فوق نابلس

على شكل قطع حلوى مغلفة

ألقت طائرات إسرائيلية مواد مشبوهة على شكل قطع حلوى مغلفة يشتبه بأنها مسمومة، خلال اليومين الماضيين، فى محيط بلدتي بورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما جاء على لسان مواطنين فلسطينيين من هاتين البلدتين.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنَّ المساجد أطلقت تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت لضرورة عدم ملامسة أو حتى الاقتراب من هذه الأجسام المشبوهة لشدة سميتها والتى تم إلقاؤها قرب البلدين في محيط المنطقة التي تفصل البلدة عن المستوطنات المقامة على أراضيها.

 

وناشدت المواطنين حال العثور عليها ضرورة إبلاغ مركز الدفاع المدني في البلدة، وتحذير أطفالهم من العبث بها.

 

ويثير إلقاء هذه المواد مخاوف المواطنين أن يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
طائرات إسرائيلية تلقي مواد "مسمومة" فوق نابلس
سبق

ألقت طائرات إسرائيلية مواد مشبوهة على شكل قطع حلوى مغلفة يشتبه بأنها مسمومة، خلال اليومين الماضيين، فى محيط بلدتي بورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما جاء على لسان مواطنين فلسطينيين من هاتين البلدتين.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنَّ المساجد أطلقت تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت لضرورة عدم ملامسة أو حتى الاقتراب من هذه الأجسام المشبوهة لشدة سميتها والتى تم إلقاؤها قرب البلدين في محيط المنطقة التي تفصل البلدة عن المستوطنات المقامة على أراضيها.

 

وناشدت المواطنين حال العثور عليها ضرورة إبلاغ مركز الدفاع المدني في البلدة، وتحذير أطفالهم من العبث بها.

 

ويثير إلقاء هذه المواد مخاوف المواطنين أن يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:55 PM
على شكل قطع حلوى مغلفة

طائرات إسرائيلية تلقي مواد "مسمومة" فوق نابلس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,514

ألقت طائرات إسرائيلية مواد مشبوهة على شكل قطع حلوى مغلفة يشتبه بأنها مسمومة، خلال اليومين الماضيين، فى محيط بلدتي بورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما جاء على لسان مواطنين فلسطينيين من هاتين البلدتين.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنَّ المساجد أطلقت تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت لضرورة عدم ملامسة أو حتى الاقتراب من هذه الأجسام المشبوهة لشدة سميتها والتى تم إلقاؤها قرب البلدين في محيط المنطقة التي تفصل البلدة عن المستوطنات المقامة على أراضيها.

 

وناشدت المواطنين حال العثور عليها ضرورة إبلاغ مركز الدفاع المدني في البلدة، وتحذير أطفالهم من العبث بها.

 

ويثير إلقاء هذه المواد مخاوف المواطنين أن يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة