طائرات إسرائيلية تلقي مواد "مسمومة" فوق نابلس

على شكل قطع حلوى مغلفة

ألقت طائرات إسرائيلية مواد مشبوهة على شكل قطع حلوى مغلفة يشتبه بأنها مسمومة، خلال اليومين الماضيين، فى محيط بلدتي بورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حسبما جاء على لسان مواطنين فلسطينيين من هاتين البلدتين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت –بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنَّ المساجد أطلقت تحذيرات للأهالي عبر مكبرات الصوت لضرورة عدم ملامسة أو حتى الاقتراب من هذه الأجسام المشبوهة لشدة سميتها والتى تم إلقاؤها قرب البلدين في محيط المنطقة التي تفصل البلدة عن المستوطنات المقامة على أراضيها.

وناشدت المواطنين حال العثور عليها ضرورة إبلاغ مركز الدفاع المدني في البلدة، وتحذير أطفالهم من العبث بها.

ويثير إلقاء هذه المواد مخاوف المواطنين أن يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها.