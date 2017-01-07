"طائرة الهلال" تضرب الأهلي بثلاثية وتتصدر الدوري

تغلب فريق الهلال الأول لكرة الطائرة على ضيفه فريق "الأهلي" بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض ضمن لقاءات الجولة الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:الشوط الأول"23 - 25" ، الشوط الثاني "25- 20" و الشوط الثالث "25 -23" و الشوط الرابع "25 - 20" ، وبهذا الفوز يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.