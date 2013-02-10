طائرة مدنية تقترب بشكل خطير من طائرة ترامب

بدأت السلطات الأمريكية التحقيقَ في حادثة اقتراب طائرة مدنية من طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء تحليقها في سماء ولاية فلوريدا، يوم الجمعة 3 فبراير.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، أوضحت قناة ABC -استناداً إلى مصادر لها- أن الحادثة وقعت عندما كان ترامب متوجهاً إلى مقر "مارلاغو" في ولاية فلوريدا؛ بُغية قضاء عطلة نهاية الأسبوع؛ مضيفة أن طائرة مدنية اقتربت من الطائرة الرئاسية على مسافة أقل من 5.5 كيلومتر، وهي أدنى مسافة مسموح بها للطائرة الرئاسية في حال وجود رئيس الدولة على متنها.

وأكدت قناة ABC أن طاقميْ الطائرتين والعاملين في برج المراقبة، كانوا على اتصال دائم فيما بينهم، ولم يحدث أي تهديد باصطدام الطائرتين.